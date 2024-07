El PSOE habla de "creciente situación de desgobierno" en la ciudad de Jaén tras la dimisión del concejal de Hacienda

JAÉN, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la capital y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Julio Millán, ha remarcado "la notable incidencia política" que tiene la segunda dimisión en el gobierno local de PP y Jaén Merece Más en menos de seis meses y ha advertido de "la creciente situación de desgobierno" en la ciudad.

El socialista ha valorado a preguntas de los medios de comunicación la dimisión del edil de Hacienda, Francisco Martínez (PP), que se marcha solo seis meses después de que renunciase también a su acta de concejal Erik Domínguez, presidente del PP provincial y parlamentario andaluz.

Millán ha mostrado su respeto a la parte personal que motiva la renuncia de Martínez pero ha expresado su preocupación por el escenario que se abre para la ciudad, que afronta la salida de dos concejales del PP y la tercera remodelación del gobierno municipal en un año.

"Esta dimisión tiene una incidencia política importante en el devenir del Ayuntamiento, que nos demuestra que no era tan fácil el trabajo que hemos hecho con gestión y en silencio estos cuatro años, sin ruido de dimisiones y solo dando noticias positivas a la ciudad", ha dicho Millán.

El dirigente socialista ha mostrado su preocupación por "lo que viene por delante", porque hay "una situación cada vez más difícil, de desgobierno, en la que los perjudicados van a ser los jiennenses".

"Mucho me temo que detrás de esta dimisión hay una política de brazos caídos y de incapacidad para afrontar los retos de este Ayuntamiento", ha dicho Millán, que ha añadido que PP y JM+ no han tomado medidas en este año de mandato y que "ante el principal compromiso del alcalde, que era ejecutar un presupuesto en 2024, me parece coherente la dimisión del concejal de Hacienda, que es quien tenía la misión de cumplir con esta promesa".