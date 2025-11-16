PSOE-A insta a Juanma Moreno a que "digan la verdad" en el juicio de la trama del SAS en esta semana

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, ha instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que "dé instrucciones" para que los representantes de su Gobierno "cuenten la verdad y toda la verdad" en su comparecencia como testigos ante los tribunales, este martes, 18 de noviembre, por el juicio del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por presunta prevaricación en los contratos de emergencias con clínicas privadas entre 2020 y 2024.

Según ha detallado la formación en una nota, el portavoz socialista ha asegurado que este proceso judicial obligará a los altos cargos a desvelar "qué hay detrás del proceso de saqueo sistemático" que se ha llevado "miles de millones de euros de la sanidad pública a la sanidad privada".

En este respecto, Jiménez ha criticado que estos fondos públicos se han utilizado para "cebar y alimentar la voracidad de las grandes corporaciones sanitarias", a las que ha señalado como las "grandes beneficiadas" de la gestión del Partido Popular.

Asimismo, ha señalado que, con el inicio del "desfile de altos cargos" del Ejecutivo andaluz por los juzgados, "se acaba la edad de la inocencia del Gobierno" de Juanma Moreno, puesto que estos testigos "no pueden mentir en los tribunales".

Al hilo, el dirigente socialista ha apuntado que los andaluces "tienen derecho a conocer qué ha ocurrido", y ha calificado los hechos de "muy graves". Además, ha explicado que, mientras se desviaban estos recursos y se contrataba "de manera irregular", los andaluces han "enfermado o no han tenido la atención médica que merecían", al tiempo que las listas de espera se "disparaban" por la "negligente gestión".

De esta forma, Jiménez ha afeado que Juanma Moreno haya "usado y abusado de su rodillo de mayoría absoluta" para "no contar la verdad" en la Cámara autonómica y vetar la creación de una comisión de investigación.

Según el socialista, este veto ha tenido como objetivo "impedir que profesionales sanitarios, sindicatos, responsables de la gestión del SAS y las mujeres víctimas del cribado del cáncer de mama" pudieran explicar en sede parlamentaria lo sucedido.