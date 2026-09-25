PSOE-A insta a la Junta a "cumplir la exigencia" de Transparencia para informar de listas de espera de pruebas del SAS

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz María Márquez, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista María Márquez ha instado este viernes al Gobierno andaluz de Juanma Moreno (PP-A) a "cumplir la exigencia del Consejo de Transparencia, que ha dado diez días" al Servicio Andaluz de Salud (SAS) "para la publicación de los datos de las listas de espera de pruebas diagnósticas".

Así lo ha solicitado la también vicesecretaria general del PSOE-A en un comunicado después de que se haya conocido una reciente resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que ha dado al SAS un plazo de diez días para atender a una solicitud de información registrada por un ciudadano acerca de la "lista de espera de pruebas diagnósticas" en la comunidad autónoma andaluza.

María Márquez ha criticado que "la Junta de (Juanma) Moreno Bonilla lleva desde el año 2019 sin publicar estas listas de espera", tras lo que ha avisado de que "el tiempo es el mejor aliado de la verdad", y "tarde o temprano nos enteraremos de por qué están ocultando estas listas".

"Lleva ocho años gobernando, y ocho años ocultando cuánto esperamos por estas pruebas los andaluces", ha subrayado la representante socialista, quien ha denunciado que "detrás de esta lamentable opacidad hay familias que sufren angustia, personas que sufrimos con dolor, pendientes de una llamada para saber qué nos pasa y para saber qué tratamiento tenemos que recibir".

La portavoz socialista se ha preguntado "qué tiene que ocultarnos Moreno Bonilla", y "por qué no publica las listas". "¿Por qué no se han hecho públicas las listas de espera de la sanidad en todo este tiempo?", ha insistido en preguntar María Márquez.

La también parlamentaria por Huelva ha subrayado que el PSOE de Andalucía va a exigir al Gobierno de coalición de PP-A y Vox que cumpla "con lo que el Consejo de Transparencia le está pidiendo", para que "por fin los andaluces tengamos el derecho a saber por qué somos los que más esperamos de toda España, no sólo para una cita médica o para poder operarnos, que ya es grave, sino para que nos realicen pruebas importantes que realmente pueden marcar un antes y un después en un tratamiento, como resonancia, biopsia, mamografía, TAC o ecografía".

La vicesecretaria general ha agregado que el PSOE-A no va a permitir "más mentiras", y exige a Moreno que "cumpla con su obligación y entregue esta información tan necesaria para la salud de los andaluces en el plazo que le han dado, que son diez días".

"Llevamos ocho años esperando", ha remarcado Márquez, que ha reiterado, además, su petición a la Junta de Andalucía para que, junto con esta información de las pruebas diagnósticas, "nos vuelva a dar información sobre las listas de espera de consultas externas y operaciones, que también llevan más de un año sin publicarse, pese a que existe una obligación de hacerlo", según ha advertido.

La representante socialista ha apostillado que "ocultar las listas de espera no resuelve el sufrimiento de quienes las padecemos", y ha insistido en señalar que "a ver si se entera de una vez ya el presidente de la Junta de Andalucía" de que "el tiempo es el mejor aliado de la verdad, y de que tarde o temprano nos enteraremos de por qué están ocultando estas listas de espera en Andalucía en lo más importante que tenemos todos y todas, que es nuestra salud", según ha zanjado María Márquez.