El PSOE interpela a la alcaldesa de Granada por la "exclusión" de la ciudad en el plan de bioclimatización de colegios

GRANADA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha hecho hincapié este lunes en lo que ha calificado como "vergonzosa exclusión" de la capital en el plan de bioclimatización de los centros educativos granadinos impulsado por la Junta de Andalucía en otras capitales andaluzas, ante lo que ha pedido explicaciones a la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP.

El concejal del PSOE Jacobo Calvo ha lamentado, según ha informado el PSOE en una nota de prensa, un "ninguneo a Granada que cuenta con una actitud cómplice y sumisa de la alcaldesa Carazo, que no ha levantado la voz ante un agravio de esta magnitud".

"Granada sigue sin ninguna intervención frente a los 125 colegios de Sevilla o los 93 de Córdoba", ha indicado el edil socialista, quien ha avanzado que su formación elevará una moción al pleno de junio después de que "ni en 2024" ni en 2025, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "haya llevado a cabo intervenciones comprometidas con los centros educativos granadinos convertidos en verdaderos hornos estos meses por las altas temperaturas".

Ello, a su juicio, evidencia el "desinterés" del PP "de Carazo y Moreno Bonilla" por la ciudad. Para Calvo, "es indignante que, año tras año, nuestros escolares se vean obligados a soportar temperaturas asfixiantes en las aulas, mientras otras capitales andaluzas avanzan en la garantía de espacios educativos dignos".

"Parece que a los gobiernos del PP no les importan nuestros niños y niñas de la capital, que no merecen aulas frescas y adecuadas para su aprendizaje". Ante esta situación "insostenible" para Calvo, el PSOE ha anunciado la presentación de una moción urgente para exigir la inclusión de los 38 colegios públicos de la capital y las cuatro escuelas infantiles de la Fundación Granada en el plan de bioclimatización de la Junta.

Además, Calvo ha instado a Carazo a que "presione de verdad" al presidente Moreno para obtener un calendario con fechas concretas y un compromiso firme para la ejecución de estas mejoras. "Queremos propuestas concretas, no más excusas", ha enfatizado Calvo.

El edil ha insistido en que esta demanda no es solo una cuestión de confort, sino de "justicia educativa, social y ambiental". "Una clase más fresca no solo mejora el rendimiento académico, sino que también reduce emisiones y combate la desigualdad territorial", ha señalado el concejal, al tiempo que ha apuntado que Granada no puede seguir quedando fuera de estas políticas esenciales.

Para concluir, el edil socialista ha resaltado que el PSOE ha instado al propio Ayuntamiento de Granada a asumir su competencia directa en la mejora de los entornos educativos, "reclamando la instalación de sombras y arbolado en los patios, así como la puesta en marcha de subvenciones reales para la climatización. No se puede hablar de infancia ni de sostenibilidad mientras nuestras niñas y niños se asfixian con la llegada de junio".