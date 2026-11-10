PSOE e IU afean que Diputación de Córdoba "mantiene las comisiones" este miércoles y "dificulta" el derecho a huelga

Archivo - El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de PSOE e Izquierda Unida en la Diputación de Córdoba, Pepe Álvarez e Irene Ruiz, respectivamente, han criticado este martes que el Gobierno provincial del PP "mantiene las comisiones" de la institución previstas para este miércoles, 11 de noviembre, que coinciden con la convocatoria de huelga general, lo que "dificulta el ejercicio del derecho a secundarla".

En este sentido y en una nota, Álvarez ha lamentado "la falta de respuesta" del presidente de la institución, Salvador Fuentes (PP), "a la solicitud formal presentada conjuntamente con Izquierda Unida para modificar la fecha de las comisiones informativas previstas" para este miércoles.

Así las cosas, los socialistas consideran "especialmente grave que, pese a tratarse de una petición registrada formalmente y dirigida a facilitar que los trabajadores de la Diputación puedan ejercer su derecho a la huelga", el presidente haya "optado por el silencio y no haya ofrecido ninguna respuesta en tiempo y forma. Una vez llegado el día de celebración de las comisiones, la falta de contestación evidencia la escasa voluntad de diálogo de la Presidencia ante una cuestión que merecía, como mínimo, una respuesta institucional", ha afeado.

Desde el PSOE consideran que esta actitud "refleja cuáles son las prioridades de Salvador Fuentes", al que acusan de estar "más preocupado por su candidatura al Senado por el Partido Popular, por el marketing político y por el autobombo que por atender las responsabilidades que tiene encomendadas al frente de la Diputación".

En este sentido, ha señalado que "la falta de atención a esta solicitud es también un reflejo de la situación de una institución provincial en la que cada vez hay menos gestión y más propaganda".

Al respecto, ha añadido que "estamos en noviembre y todavía no conocemos cuál es el proyecto de Presupuestos de la Diputación para 2027. Los municipios necesitan saber qué inversiones plantea el Gobierno provincial, qué prioridades tiene y qué respuesta va a dar a sus necesidades. Sin embargo, el presidente parece mucho más ocupado en construir su futuro político que en planificar el futuro de la provincia", ha dicho Álvarez.

En este contexto, el Grupo Socialista ha confirmado que "asistirá mañana a las comisiones informativas, al menos con un representante en cada una de ellas, para continuar ejerciendo su responsabilidad como grupo de la oposición y fiscalizar la acción de un gobierno provincial que necesita más trabajo y menos propaganda".

Sin embargo, ha aclarado Álvarez, "esta presencia no supone, en ningún caso, cuestionar la convocatoria de huelga ni el derecho de los trabajadores y trabajadoras a secundarla. El PSOE mantiene su apoyo a la jornada de movilización y a las reivindicaciones que la motivan". Asimismo, trasladará formalmente "su malestar por la ausencia de respuesta de la Presidencia y dejará constancia de ello en las correspondientes actas".

Para concluir, el portavoz socialista ha señalado que "vamos a seguir haciendo nuestro trabajo como oposición, defendiendo los intereses de los municipios y fiscalizando al gobierno provincial. Lo que no vamos a hacer es normalizar que el presidente de la Diputación ignore las solicitudes formales de los grupos políticos y confunda sus prioridades personales con las responsabilidades de una institución que debe estar al servicio de toda la provincia", ha apostillado Pepe Álvarez.

IZQUIERDA UNIDA

Por su parte, la portavoz de IU en la institución provincial, Irene Ruiz, ha remarcado que la decisión de mantener las comisiones previstas para este miércoles "dificulta la participación de los trabajadores de la institución y de los cargos públicos que quieran secundar la movilización".

Tal y como ha informado IU en una nota, el grupo ya había solicitado hace unos días que "las reuniones se trasladaran a otra fecha, sin que hasta el momento se haya producido ningún cambio ni recibido una respuesta formal". "Mantener esta convocatoria supone ignorar el sentido de una huelga que reclama derechos laborales y sociales básicos", ha señalado Ruiz.

Al hilo, ha agregado que no se puede "normalizar que haya personas que trabajan 40 horas semanales y no puedan permitirse una vivienda, que tengan dificultades para pagar el alquiler, la hipoteca o los recibos de la luz y el agua. Los salarios deben permitir vivir con dignidad, no limitarse a sobrevivir. Y eso es precisamente lo que están reclamando miles de trabajadores".

Ruiz ha resaltado que estas reivindicaciones tienen una "especial importancia" en Córdoba, "una provincia marcada por las desigualdades y con barrios que figuran entre los más desfavorecidos de España. También señala la necesidad de frenar la especulación inmobiliaria y el negocio de los grandes fondos de inversión con un derecho fundamental como es la vivienda".

"La gente no puede seguir dedicando casi todo lo que gana a pagar un techo mientras ve cómo sus hijos e hijas no pueden emanciparse. Estamos hablando de derechos, no de privilegios, y las administraciones tienen la obligación de actuar", ha afirmado.

Para concluir, la portavoz del IU ha criticado que el PP en la Diputación "no haya atendido una petición" que, según ha subrayado, "solo pretendía facilitar el ejercicio de un derecho constitucional. El PP vuelve a demostrar que está más pendiente de las directrices de sus dirigentes que de las necesidades de la ciudadanía. Todavía está a tiempo de rectificar. Pedimos al presidente que cambie la fecha de las comisiones y que no convierta la organización de la Diputación en un obstáculo para quienes quieran participar en la huelga", ha concluido.