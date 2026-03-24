PSOE-Jaén afea a la Junta que deja "tirados" a regantes del Rumblar al "recortar drásticamente" su aportación en obras

Micaela Navarro, Blas Alves, Víctor Torres y Jacinto Viedma en la comparecencia sobre regadío en el Rumblar. - PSOE DE JAÉN

ANDÚJAR (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Jaén ha denunciado este martes que la Junta de Andalucía ha dejado "tirados" a los regantes del Rumblar al "recortar drásticamente" su aportación financiera para las obras de modernización de regadíos de la zona.

Esta actuación iba a suponer un beneficio para más de 2.200 agricultores de Andújar, a los que se suman también regantes de Villanueva de la Reina y Baños de la Encina, según ha destacado en rueda de prensa el secretario de Organización del partido, Víctor Torres.

Ha explicado que la Junta había firmado un convenio para aportar el 50 por ciento de los 70 millones de inversión previstos, mientras que el resto lo ponían regantes y Gobierno de España. Sin embargo, "hace un mes, la Junta se descolgó alegando que sólo iba a poner 6,9 millones en lugar de los 35 que le correspondían. "Sin eso, los regantes no podían seguir adelante", ha apostillado.

En este sentido, ha criticado este nuevo "agravio" por parte del presidente del Ejecitivo autonómico, Juanma Moreno, en este caso, contra Andújar, Baños y Villanueva de la Reina.

"Una vez más queda demostrado que una cosa es la propaganda de la Junta y otra la realidad. Y la realidad es que en ocho años de gobierno, Moreno Bonilla no ha sido capaz de ejecutar este proyecto pese a las condiciones favorables que le daba el Ministerio de Agricultura", ha recalcado.

Torres a precisado que el 50 por ciento que aportaba la Junta se financiaba con fondos Feader, es decir, fondos que vienen de la UE a la comunidad para la modernización de regadíos y que, por lo tanto, "ni siquiera son recursos propios de la Junta".

Pese a ello, hace un mes llegó la "desagradable sorpresa" de que el Gobierno andaluz "se despacha con que sólo puede comprometerse con una primera fase del proyecto, que cuantifica en 15 millones de euros y de la que sólo pondría 6,9 millones sin ningún compromiso para la ejecución del resto del proyecto". De esta manera, los regantes tendrían que desembolsar unos 3.000-4.000 euros por hectárea, lo que hace "imposible" la continuidad de la inversión.

"Esto es un ataque de la Junta de Andalucía y una tropelía más de Jesús Estrella, que siempre es portador de malas noticias para Andújar. Ha engañado y mentido a su ciudad", ha reprochado. Además, ha afeado el "silencio cómplice" del alcalde, Francisco Carmona, que ha "estado ocultando y callando información ante los agricultores y ante los demás alcaldes".

Así las cosas, el PSOE registró varias iniciativas parlamentarias antes de la disolución del Parlamento andaluz para conocer con detalle lo que había ocurrido, punto en el que ha subrayado que van a exigir las explicaciones necesarias tanto a la Junta como al PP y que cumplan con los compromisos que en su día firmaron.

En cualquier caso, ha garantizado que esta inversión va a ser una realidad, porque el PSOE "tiene el compromiso firme de cumplirlo" y que lo va "a conseguir una vez que se celebran las elecciones andaluzas del 17 de mayo".

INFRAESTRUCTURA OBSOLETA

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Andújar, Micaela Navarro, ha considerado que "no hay mayor muestra de dejadez y ninguneo a la ciudad y a la comarca" por parte de una Junta de Andalucía que "deja tirados a más de 2.000 agricultores en Andújar", a los que abandona "con la incertidumbre de no saber si en algún momento podrán volver a retomar ese proyecto".

"¿Por qué Moreno Bonilla siempre castiga a los mismos? ¿Por qué impide que Andújar tenga un proyecto emblemático y absolutamente necesario como éste?", ha preguntado.

Navarro ha indicado que la zona del Rumblar pierde un 35 por cieneto del volumen de agua que circula por ella a causa de una infraestructura bastante obsoleta y que con esta inversión de 70 millones de euros "tenían la posibilidad de un acondicionamiento, modernización de la red y optimización del agua".

Sin embargo, al retirarse la Junta de Andalucía de la financiación acordada, "esto ha hecho que el proyecto decaiga, porque es imposible que los agricultores puedan asumir el porcentaje" autonómico.

La responsable socialista ha señalado directamente a un Gobierno andaluz que "lleva siete años maltratando a Andújar, con el desmantelamiento de su hospital o la falta de compromiso con su área logística".