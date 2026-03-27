El centro de día para personas mayores de Cartaya (Huelva) contará con 40 plazas y dos unidades de convivencia

Visita de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, a las obras de construcción del centro de día para personas mayores Nuevo Portil, en Cartaya (Huelva). - JUNTA DE ANDALUCÍA

CARTAYA (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha realizado este viernes en Cartaya (Huelva) una visita técnica a las obras de construcción del centro de día para personas mayores Nuevo Portil, de titularidad municipal, que contará con 40 plazas y dos unidades de convivencia.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, durante la visita técnica, la consejera ha estado acompañada por el alcalde del municipio cartayero, Manuel Barroso, y el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Manuel Borrero.

El centro contará con 40 plazas y se regirá por un modelo de atención centrado en la persona. Asimismo, dispondrá de dos unidades de convivencia, espacios diferenciados dentro del edificio en los que grupos de mayores compartirán áreas comunes.