El PSOE de Jaén asegura que Catalina García "echa la culpa" a José Antonio Miranda en la trama de los contratos del SAS

Víctor Torres

JAÉN 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha asegurado que la Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha señalado al otrora director general de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), José Antonio Miranda, como el autor de las directrices sobre los contratos millonarios del SAS con empresas privadas que están siendo investigados por el Juzgado.

Según ha detallado la formación en una nota, el parlamentario socialista Víctor Torres ha considerado que "le ha echado toda la culpa encima sin ningún pudor", y ha asegurado que creen que "ha llegado la hora de que el PP de Jaén salga a la palestra a dar todas las explicaciones oportunas".

"No puede ser que quien fue viceconsejera de Salud, y posteriormente consejera, le suelte toda la responsabilidad a quien fue su director económico en el SAS y ella pretenda irse de rositas", ha reclamado Víctor Torres.

Asimismo, el parlamentario y secretario de Organización del PSOE de Jaén ha afirmado que los hechos "son extremadamente graves" y que ver a dos responsables del PP de Jaén "en el epicentro de esta presunta trama de corrupción, tirándose los trastos a la cabeza, no es nada edificante". A esto suma "una tercera responsable del PP de Jaén, María Luisa del Moral, que fue viceconsejera de Salud y que por lo tanto también tiene mucho que contar".

"El PP de Jaén tiene escondido al tridente García-Miranda-Del Moral y ya es hora de que lo exponga públicamente para que aclaren, con luz y taquígrafos, cómo se gestionaba el dinero de todos los andaluces en la sanidad pública y cómo se favorecía el negocio de unos pocos a costa de la salud de todos", ha señalado.

En suma, Torres ha precisado que el escándalo de la trama de contratos sanitarios corruptos podría afectar a más de 1.500 millones de euros de dinero público que habrían sido desviados a empresas privadas "mientras la sanidad pública se hunde, las listas de espera crecen descontroladas y el déficit de profesionales en hospitales y centros de salud sigue aumentando".

En este sentido, ha recriminado que, "con la excusa de la pandemia, la Junta de Juanma Moreno habría puesto en marcha un sistema de contratación irregular a dedo para beneficiar a unos pocos", y ha afirmado que "esa parece ser la realidad de una administración que está jugando con la salud de la gente".