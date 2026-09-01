El PSOE de Jaén condena el ataque a su sede de Úbeda y avisa: "No nos van a amedrentar"

El ataque sufrido por la sede socialista en Úbeda. - PSOE JAÉN

ÚBEDA (JAÉN), 1 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Jaén ha condenado el ataque sufrido por la sede socialista en Úbeda y ha advertido de que "no va a consentir ningún tipo de insulto, amenaza, intimidación o agresión". "Sin duda, se trata de una minoría que no respeta la democracia y que quiere reventar la convivencia, pero les aviso de que pinchan en hueso y que no nos van a amedrentar", ha subrayado el secretario de Organización, Víctor Torres.

En una nota, Torres ha señalado que "nada justifica este tipo de comportamientos y actos vandálicos", y menos cuando se dirigen contra un PSOE y un Gobierno de España que "defienden el cumplimiento de la ley, la convivencia pacífica y el trabajo conjunto y leal de las administraciones para recuperar la normalidad en Ceuta".

"En una situación extraordinaria como esta, las instituciones y los partidos políticos deberíamos estar al servicio de la gente y no de la confrontación, algo que la derecha todavía no ha entendido", ha reprochado.

En este sentido, Torres ha lamentado "el caldo de cultivo que algunos están generando con la convocatoria de movilizaciones partidistas que no tienen ningún interés en Ceuta, sino en generar un clima de crispación contra el PSOE para desgastar al Gobierno de España". "Es una actitud verdaderamente irresponsable que puede tener consecuencias como ésta o incluso peores", ha avisado.