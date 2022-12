PSOE de Jaén considera que el Cetedex "es la mejor noticia de la última década para la provincia"

Reyes (c), junto a otros responsables del PSOE de Jaén, valora el Cetedex.

JAÉN, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha considerado este miércoles que la implantación del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) "es la mejor noticia de la última década para la provincia".

Supone, además, "la confirmación del compromiso del Gobierno de España" frente a los "derrotistas". "Es la mayor demostración de que el Gobierno de Pedro Sánchez cree en la provincia de Jaén y en nuestro potencial", ha asegurado.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa donde ha analizado la repercusión de la citada iniciativa impulsada por el Ministerio de Defensa y que fue presentada el pasado viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras subrayar que "la provincia de Jaén tiene a un gran aliado en el Gobierno de España", ha lamentado la actitud del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y del PP, "que no han pronunciado ni una sola palabra de alegría o reconocimiento" hacia este proyecto. "Los dirigentes del PP son los 'malasombra' de la provincia de Jaén", ha dicho.

Para Reyes, con la llegada del Cetedex se pone "la proa de esta provincia rumbo a un horizonte de oportunidades y esperanza". Ha añadido que "cambian las tornas" y Jaén "empieza a conquistar un futuro lleno de oportunidades, acaba con los agoreros y derrota a los derrotistas".

En este punto, ha afirmado que hablar de una inversión de 220 millones de euros y la creación de 2.600 empleos "son palabras mayores" y, por tanto, se trata de "un revulsivo histórico" para Jaén. Así las cosas, ha reiterado su agradecimiento al presidente Pedro Sánchez, y al Ministerio de Defensa "por su apuesta y su sensibilidad" con esta tierra, una vez demostrado que "reunía las condiciones" para la instalación del Cetedex.

PROTAGONISMO DE LA UJA

Igualmente, ha resaltado el "protagonismo" que este proyecto le otorga a la Universidad de Jaén y ha defendido que ahora "es más importante que nunca garantizar la suficiencia financiera de la UJA", ya que afronta "retos y desafíos trascendentales".

"Mientras la Junta de Andalucía siembra incertidumbre sobre el futuro de la UJA, el Gobierno de España le da un espaldarazo definitivo a nuestra Universidad con este Centro Tecnológico. Se abre un camino de enorme crecimiento para la UJA gracias al Gobierno de Pedro Sánchez", ha valorado.

El dirigente socialista ha puesto de relieve que es un proyecto que "no se va a hacer esperar" y que se van a ver "avances progresivos" de manera inminente "hasta que en un plazo de seis años esté totalmente culminado". De hecho, según ha agregado, el pasado lunes ya se produjeron los primeros contactos entre el Ministerio de Defensa y la Diputación.

GUINDA

A su juicio, esta es "la guinda del compromiso del Gobierno de España con Jaén" y ha aludido a algunos de los "hitos que se han materializado en apenas cuatro años y medio", como la implantación del Centro de Competencias Digitales de Renfe en Linares, el "relanzamiento" de las obras de la A-32 o la "ampliación" de servicios ferroviarios.

También se ha referido al proyecto de una conexión con Madrid que dejará el tiempo de viaje en tres horas, la inversión de diez millones de euros para llevar la banda ancha de alta capacidad a más de 30.000 hogares y empresas de la provincia, la ejecución de las obras en la Catedral de Jaén y la aprobación de las ayudas asociadas para el olivar menos productivo.

A ello ha sumado los efectos de las políticas del Ejecutivo central que también están trayendo beneficios a la provincia, como el hecho de que "Jaén tenga el nivel de paro más bajo desde 2008", el aumento de la contratación indefinida a un ritmo "del 400 por ciento", la subida de 2.300 euros en el salario medio anual o el incremento de 200 euros mensuales en las pensiones respecto al último año del Gobierno de Rajoy.

"INDOLENCIA" DE LA JUNTA

Frente a esta acción del Gobierno de España, ha afeado que haya una Junta de Andalucía "presa de la indolencia y de la falta de compromiso con Jaén". Ha reprochado a Juanma Moreno que "no se haya pronunciado" sobre la instalación del Cetedex.

Al hilo, ha declarado que el viernes pasado "fue un día histórico para la provincia". "Un día para alegrarnos todos y todas sin distinciones, ni sectarismos partidistas, porque estamos hablando de una noticia extraordinaria para 630.000 hombres y mujeres de esta tierra", ha apostillado.

En este punto, Reyes ha explicado que Moreno "fue invitado" al acto del 2 de diciembre y que "no sólo no vino, sino que no se ha pronunciado, ni ha dicho ni una sola palabra sobre este hito tan importante para la provincia".

"Sí lo hizo cuando el Colce fue a Córdoba o cuando este martes se aprobó la Agencia Espacial en Sevilla o cuando valoró otra actuación del Gobierno en Cádiz. Cuando es para Sevilla, Cádiz, Córdoba o Málaga, Moreno Bonilla felicita y se alegra. Y cuando es para Jaén, se calla", ha reprochado.

Reyes ha incidido en que "debería ser el presidente de Andalucía y de todos los andaluces, no sólo el presidente del PP", de manera que tendría que "alegrarse de que el Gobierno de España esté apostando por su tierra con esta contundencia".

A TIEMPO DE SUMAR

En todo caso, le ha enviado un recado. "Si quiere sumarse, está a tiempo. Puede ponerse a trabajar con el Gobierno de España para que esto sea una realidad cuanto antes. Pero también tiene muchos proyectos estancados en la provincia de Jaén y no ha puesto en marcha ni uno solo nuevo, ni un solo plan o proyecto ambicioso para la economía y el empleo de nuestra tierra", ha manifestado.

El secretario general del PSOE jiennense ha considerado que la llegada del Cetedex "parece que hasta le ha molestado al PP" y ha preguntado "por qué se enfadan por una noticia tan buena para la provincia", hasta el punto de que no han dicho "ni un sola palabra de alegría, agradecimiento y reconocimiento hacia esta decisión del Gobierno de España". De hecho, "su diputado y su senador también fueron invitados (a la presentación) y tampoco acudieron".

"El problema es que el PP practica la política del 'malasombra'. Se mueve más cómodo en la ruina. Sus dirigentes prefieren que a la gente le vaya mal, porque piensan que así les irá mejor a ellos", ha criticado.

Por este motivo, le ha pedido "que deje de ser el 'malasombra' de la provincia, que se relaje y que disfrute de un proyecto que ya está generando ilusión y que, indudablemente, va a traer muchos beneficios a la provincia". "Hasta los militantes y votantes del PP en la provincia de Jaén se han alegrado de la llegada del Cetedex", ha concluido.