El PSOE de Jaén defenderá la educación pública y el transporte escolar vía moción en ayuntamientos y Diputación

La secretaria de Política Municipal, Isabel Uceda (d), presenta la moción. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha presentado una moción en defensa de la educación pública y el transporte escolar en la provincia de Jaén frente la "incompetencia" de la Junta de Andalucía, que se debatirá en la Diputación y en los plenos de los ayuntamientos afectados.

La secretaria de Política Municipal, Isabel Uceda, que ha dado a conocer este miércoles la iniciativa, ha explicado que se trata de defender un modelo de calidad para la provincia y ha lamentó que el PP "suspende" en esta materia.

La moción insta a la Consejería de Educación a "reforzar la escuela pública" con bajada de ratios, mantenimiento de unidades educativas y protección de los centros rurales, según ha informado el PSOE jiennense.

Asimismo, exige "la restitución urgente e inmediata" de todas las rutas de transporte escolar sin funcionar tras quedar desiertas por la no concurrencia de empresas --que denunciaban condiciones que abocan a trabajar a pérdidas-- "garantizando el servicio regular y gratuito a todo el alumnado durante todo el curso".

También pide que se incorpore a los monitores de transporte escolar, que rechace cualquier medida que suponga que familias o ayuntamientos tengan que asumir costes y que se proceda a la dimisión o cese del delegado de Educación, Francisco José Solano, por "su manifiesta incompetencia, su actitud soberbia y su falta de empatía".

Uceda ha compartido la "preocupación" de los padres ante las "soluciones chapuza" que propone la Junta, como la beca transporte o el convenio con los ayuntamientos, medidas que podrían suponer "el principio del fin del derecho al transporte escolar gratuito".

"No responden en nada a las necesidades de las familias; solo responden a la necesidad de Moreno Bonilla de trasladar a otros un problema que es suyo", ha advertido.

Sobre el acuerdo alcanzado el sábado entre la Junta y Unibús para restablecer el servicio en las 56 rutas, con más de 1.600 estudiantes afectados, ha señalado que se teme "lo peor", porque los responsables autonómicos "no son de fiar".

"Es un parche que no soluciona el problema, tan solo lo traslada unas pocas semanas, porque se están firmando contratos de 33, 45 o 60 días, y eso no garantiza el servicio de transporte escolar gratuito durante todo el curso, ni a todos los alumnos y alumnas", ha afirmado.

Igualmente, ha tildado de "increíble" que en el PP "saquen pecho de la supuesta solución a un problema que han generado ellos mismos" y ha considerado que "les han faltado el respeto a las familias afectadas".

"El sufrimiento de las familias en estos días podría haberse evitado porque en la Junta son reincidentes en la incompetencia y la ineptitud del delegado es motivo suficiente para que dimita o lo cesen", ha asegurado.

RECURSOS

Por último, la también diputada provincial ha aludido a los "recortes brutales de la educación pública en Jaén a manos de Moreno Bonilla", como siete centros educativos cerrados, 234 aulas de Infantil y Primaria recortadas, el cierre de una unidad en el IES San Juan de la Cruz de Úbeda, la incorporación de "solo siete nuevos PTIS" en la provincia o la ausencia de intérpretes de lengua de signos en once institutos de la provincia.

A ello ha sumado las "obras pendientes" en numerosos centros, las intervenciones que todavía no se han hecho en bioclimatización, la "falta" de plazas públicas en Formación Profesional o el "incumplimiento" de la gratuidad completa en la enseñanza de cero a tres años.

En este sentido, la moción del PSOE también reclama a la Junta que garantice los recursos humanos y materiales necesarios para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, que presente un calendario de ejecución de las infraestructuras pendientes, que amplíe la oferta pública presencial de FP, que avance hacia la gratuidad completa de cero a tres años y que mejore la planificación educativa.