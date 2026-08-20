El PSOE de Jaén defiende la necesidad de un pacto de estado para responder a la "emergencia climática"

Archivo - El parlamentario socialista Francisco Reyes. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha defendido la necesidad de un pacto de estado frente a la "emergencia climática" para "dar respuesta a los impactos, cada vez más extremos", que el cambio climático está generando en España.

Así lo ha indicado este jueves en una nota el parlamentario andaluz Francisco Reyes, quien ha señalado la importancia "de hacer frente entre todos" a una situación "real" que ya tiene "encima" el país.

"Los fenómenos extremos que estamos padeciendo desde hace años nos está costando vidas, parajes destruidos y está arruinando a miles de familias", ha declarado.

Al hilo, ha lamentado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha incorporado al nuevo ejecutivo autonómico "un partido negacionista del cambio climático como es VOX".

"En el peor momento de la emergencia climática que estamos viviendo, el PP y Moreno Bonilla se alinean junto a los que niegan el cambio climático. Ya hemos visto lo que sucede cuando las políticas negacionistas se llevan a cabo, menos protección de montes, más incendios, tragedias y miseria", ha dicho.

Frente a ello, ha apostado por un pacto de estado como el que impulsa el Gobierno de España, con el fin de proteger a la ciudadanía, la economía y la biodiversidad, a través del conocimiento científico, la anticipación y la cooperación institucional.

"Este pacto tiene como objetivo la seguridad de nuestro país en su conjunto, con la ciudadanía en el centro. Tenemos que hacer un país más resiliente, seguro y próspero en este nuevo contexto climático derivado del cambio climático que está afectando ya a nuestro planeta", ha subrayado.

Por último, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para unirse a esta causa. "Es un problema de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, por eso tenemos que unirnos todos, porque no podemos mirar hacia otro lado, esto es una emergencia real y estamos sufriendo", ha concluido el parlamentario socialista.