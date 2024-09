El PSOE de Jaén exige "la dimisión o cese" de un concejal del PP que "abrió una hamburguesería sin tener licencia"

BAILÉN (JAÉN), 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha exigido este viernes "la dimisión o el cese" del concejal del PP de Bailén Manuel Rodríguez, quien "abrió su negocio durante dos semanas en el mes de julio sin tener la licencia de apertura por parte del Ayuntamiento". Alude a una hamburguesería del edil que "fue inaugurada el 11 de julio, con asistencia del alcalde, y se mantuvo en funcionamiento durante dos semanas, fiestas locales de Bailén incluidas".

Los socialistas exigen su dimisión o cese ante una actitud "poco ejemplar" por parte de quien debería mostrar "el máximo respeto y el cumplimiento escrupuloso de lo que marca la ley". "Un concejal no puede abrir un negocio sin licencia de apertura y alegar que no se dio cuenta de que no tenía la licencia. Es una excusa endeble que no se sostiene por ningún sitio", afirma Víctor Abolafia.

El portavoz socialista señala que un concejal miembro del equipo de Gobierno "debería estar plenamente familiarizado con los requisitos y normativas que todo establecimiento debe cumplir antes de su apertura". "Para nuestra sorpresa, cuando preguntamos por la solicitud de esta licencia, descubrimos que no se le había concedido en ningún momento a pesar de ser un trámite administrativo obligatorio", apunta. A raíz de la pregunta del PSOE, el concejal se apresuró a cerrar el establecimiento, lo que "confirma que le pillamos con el carrito del helado".

Abolafia recuerda que otros negocios en Bailén "han tenido que retrasar su apertura esperando la concesión de esa licencia, perdiendo tiempo y dinero", por lo que "no es de recibo que esas personas tengan que ver ahora a este concejal abriendo su establecimiento sin esa licencia". "Es normal que la gente se pregunte si aquí hay un trato de favor", cuestiona.

El portavoz socialista lamenta igualmente que el alcalde "no haya querido dar explicaciones convincentes y se haya dedicado a lanzar sus habituales ataques" contra el PSOE. "El alcalde asiste a la inauguración de un establecimiento sin licencia de apertura, pero desconocía la situación porque venía de unos días de vacaciones y se fiaba de que su concejal lo tenía todo hecho correctamente. Es poco serio, poco riguroso y poco creíble", sentencia.

Abolafia subraya que abrir un local sin la licencia de apertura puede implicar infracciones administrativas graves o muy graves, con sanciones que oscilan entre los 300 y los 600.000 euros, además de la suspensión o clausura del local por periodos que van de un a tres años.