PSOE Jaén exige a Pelayo que "deje de utilizar la FEMP para confrontar con el Gobierno de España"

Reunión del Grupo Socialista antes de la celebración de la Comisión de Diputaciones de la FEMP - PSOE

JAÉN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSOE, Juan Francisco Serrano, ha exigido a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, que "no haga un uso partidista de la institución para confrontar con el Gobierno de España", al tiempo que le ha pedido que reconozca que los ayuntamientos y las comunidades autónomas "nunca habían tenido tanta financiación del Gobierno de España".

"Pelayo tiene atrapada a la FEMP en su confrontación con el Gobierno. Lo que tiene que hacer es reivindicar el papel que juegan ayuntamientos y diputaciones, acoger un debate sobre la gestión de los servicios públicos y hacer propuestas, desde el consenso de los presidentes de Diputación y alcaldes y alcaldesas, a todas a las administraciones, a Gobierno y comunidades autónomas", ha dicho el dirigente socialista.

Serrano, que ha participado en la reunión previa del Grupo Socialista antes de la Comisión de Diputaciones de la FEMP que se ha celebrado en Jaén, ha subrayado en un comunicado que "nunca antes había llegado una cantidad tan grande de fondos europeos" a comunidades autónomas y ayuntamientos, recursos que deberían servir para "fortalecer servicios públicos y consolidar y ampliar derechos".

Sin embargo, según el dirigente socialista, lo que está haciendo el PP es "deteriorar los servicios públicos con el objetivo de privatizarlos" y que "quien pueda, que se pague esos derechos". "Lo estamos viendo en Andalucía, donde nada tiene que ver la sanidad pública que dejó el PSOE con la actual. Sólo hay que ver la nefasta gestión del cribado de cáncer de mama", ha afirmado Serrano.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, han incidido en que las comunidades "han recibido más financiación que nunca a lo largo de los años de Gobierno de Pedro Sánchez" y "desgraciadamente en Andalucía esa cantidad de recursos han sido mal gestionadas", con el "máximo ejemplo de la gestión sanitaria".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha destacado que este año ha llegado "la mayor financiación de la historia para las entidades locales" por parte del Gobierno de España, con 358 millones de euros para los ayuntamientos de la provincia, que suponen un 42% de incremento respecto al último año del PP.

Además, ha sumado otros 100 millones de euros procedentes de fondos europeos que van a beneficiar a 65 municipios de la provincia. A esto le ha añadido el avance en las obras del CetedeX, que "va a traer empleo y riqueza a Jaén a través de la industria de la defensa, la seguridad y las nuevas tecnologías".

"Todo lo bueno e importante que llega a la provincia viene de la mano de Gobiernos socialistas. Enfrente tenemos todo lo contrario, una Junta de Andalucía gobernada por el PP que ni está ni se le espera", ha concluido Latorre.