El PSOE de Jaén lamenta que la Junta "sigue dando largas" al plan de empleo específico para la provincia

JAÉN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha lamentado este lunes que la Junta de Andalucía "sigue dando largas" al plan de empleo específico para la provincia que el presidente autonómico, Juanma Moreno, anunció el pasado diciembre en el Debate sobre el Estado de la Comunidad.

"No está ni se le espera a corto plazo", ha afirmado en una nota el parlamentario andaluz Víctor Torres, después de que el delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, apuntase que sus bases "se publicarán en este 2025".

En este sentido, ha expresado su desconfianza "ante los constantes anuncios de plazos por parte de la Junta", que "no cumple ni uno solo" de los que hacen hacia el territorio jiennense.

Al hilo, ha Torres ha afeado "aquel festival de propaganda" que Moreno hizo en el Debate de Estado de la Comunidad en diciembre, en el que anunció un plan específico de empleo para la provincia dotado con siete millones "y del que no se tienen plazos reales establecidos".

El parlamentario, además, ha criticado que la Junta "se vanaglorie" de que en seis años desde que el PP llegó a la Junta se hayan destinado 68,5 millones de euros en empleo en la provincia, "cuando solo en el año 2018 con el gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía se destinaron 24 millones".

"Desde el PP solamente se hace marketing político. No hay un compromiso real de Moreno Bonilla con la provincia de Jaén, es todo propaganda falsa, ha considerado.

Torres ha destacado que, mientras que la Junta "niega" el plan específico de empleo, la Diputación, "sin tener competencias y con un presupuesto infinitamente más pequeño, ha estado asistiendo a los ayuntamientos en materia de empleo".

Así las cosas, ha señalado que la "lista de incumplimientos" se va extendiendo: ni planes de empleo, ni un solo kilómetro de autovías en la provincia en casi siete años, ni la puesta en marcha del tranvía de la capital "en plazos" y, "en vez de aumentar la financiación de los ayuntamientos de la provincia, lo que hacen es todo lo contrario, reducirla".

Por último, Torres ha achacado al Partido Popular que "estén continuamente salvando a Moreno Bonilla, demostrando que no piensan en la provincia". Como ejemplo, se ha referido al "rechazo" el pasado mes de julio a que la Junta de Andalucía contribuya al plan intensivo de empleo y el establecimiento de un fondo especial para generar un ecosistema industrial en torno a la industria de la defensa en la provincia de Jaén.