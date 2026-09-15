El PSOE de Jaén llevará al Parlamento andaluz la situación de la cantera de Jódar y la "velocidad" en su expropiación

José Luis Hidalgo, Francisco Reyes y Ángeles Díaz analizan la situación de la cantera de Jódar. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén llevará al Parlamento de Andalucía una pregunta sobre la situación de la cantera de La Lancha en Jódar para que la Junta de Andalucía explique los motivos de la expropiación y de la "velocidad" con la que se desarrolla este expediente.

Así lo ha indicado el parlamentario autonómico Francisco Reyes tras mantener este martes una reunión con el secretario general del PSOE galduriense, José Luis Hidalgo, con quien ha compartido la "preocupación" que afecta a los municipios de Jódar y Bedmar.

"Desgraciadamente vemos la lentitud de la Junta para resolver el problema del transporte escolar que afecta a miles de familias en la provincia. Sin embargo, la expropiación para la cantera va con mucha agilidad, con mucha rapidez, y queremos saber cuáles son los verdaderos intereses que hay detrás de esta recalificación", ha afirmado.

Reyes ha solicitado al Gobierno autonómico que paralice todo el proceso de expropiación. Un proceso en el que "están ampliando la superficie que se va a recalificar" y sobre el que ha preguntado "si tienen todos los informes legales pertinentes", según ha informado el PSOE jiennense.

Ha recordado, además, que la cantera se cerró por parte del Ayuntamiento de Jódar tras finalizar el periodo de concesión y decidir no prorrogar su explotación. Sin embargo, a través del BOJA, se tuvo conocimiento "de que la Junta iniciaba un expediente de expropiación para recalificar cuatro cuadrículas que afectan a esta cantera".

El parlamentario ha añadido que, según los informes técnicos, la cantera "puede afectar al abastecimiento de 14.000 habitantes" de la zona, ya que son terrenos que están en la bolsa del acuífero de la Serrezuela.

Ha apuntado, igualmente, que la normativa dice que no podría estar a menos de dos kilómetros del casco urbano de Jódar, pero cuando la cantera estaba abierta "llegaba casi hasta la plaza de Fátima y había una urbanización a menos de 300 metros".

Por su parte, Hidalgo preguntó "qué intereses tiene la Junta de Andalucía, que sigue el trámite de urgencia, totalmente acelerado", en este procedimiento. Ha incidido en que los informes dicen que la cantera está justo encima del acuífero y que su actividad estaría prohibida en ese perímetro de protección.

Al hilo, ha considerado que la Junta "se ha saltado un proceso garantista, como es la emisión del informe de compatibilidad, informe que no sería a favor de la explotación".

Ha destacado que la actividad de la cantera la sufren los vecinos y vecinas de Jódar, con nubes de polvo en suspensión, y que por ello el municipio "está rotundamente en contra de que esta explotación continúe". "Pero la Junta hace oídos sordos y sigue adelante con este atentado contra la vida, el agua y la salud de Jódar", ha lamentado.

Así las cosas, ha animado a la participación en la concentración convocada este miércoles por la Plataforma del Agua en Jódar para mostrar su oposición a este procedimiento, justo el día en que la Junta firma el acta previa a la expropiación.

"Exigimos a la Junta y a Moreno Bonilla que, en aplicación del principio de precaución y prudencia, se paralice de manera inmediata", ha concluido el secretario general del PSOE galduriense.