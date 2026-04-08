El PSOE de Jaén pone en marcha una oficina técnica para prestar apoyo y tramitar las ayudas estatales por el temporal

Julio Millán interviene en la reunión sobre las ayudas por el temporal. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén capital pone en funcionamiento desde este miércoles una oficina técnica para prestar apoyo y tramitar las ayudas del Gobierno de España para la recuperación de las viviendas y negocios afectados por el tren de borrascas en la ciudad.

El secretario general de la agrupación local, Julio Millán, ha participado en la reunión técnico-informativa a la que han asistido vecinos y comerciantes de distintos barrios. Un encuentro donde se les ha explicado en qué consisten estas ayudas, cómo se pueden pedir y qué cobertura tienen, además de resolver las dudas más comunes, según ha informado el PSOE jiennense.

Habrá un equipo técnico instalado en la sede de la calle San Andrés, 14 en horario de mañana (de 10,00 a 12,00 horas) y tarde (de 17,00 a 19,00 horas) de lunes a jueves. Atenderá a quienes quieran presentar su documentación para obtener una ayuda tanto para hacer obras en su casa como adecuar de nuevo sus negocios tras los daños del temporal, para recuperación de enseres e indemnización por desalojo.

En este sentido, ha recordado que el plazo de muchas de estas ayudas del Gobierno de España para dar respuesta a las necesidades de tantas personas afectadas por el tren de borrascas en Extremadura, Andalucía y, en Jaén especialmente, termina en muchos casos el 19 de mayo.

"Desde el PSOE queremos ser útiles y creemos que esta oportunidad tras la desgracia del temporal es única para atender a la ciudadanía dando respuesta desde el Gobierno de España a sus necesidades. El Estado ha demostrado estar más cerca de las y los jiennenses que la Junta de Andalucía, solo comparar la pírrica ayuda de una con los 7.000 millones del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha liberado para paliar estos daños da una idea de quién está con la gente de verdad", ha afirmado.

El dirigente socialista ha indicado que ésta es una información de servicio público para una convocatoria en la que la ciudadanía puede encontrar el apoyo económico para recuperar sus viviendas o sus establecimientos hasta el cien por cien del daño producido.

En el caso de las viviendas no hay límite de ingresos para los solicitantes y se pueden abonar daños por enseres de hasta 10.320 euros. Del mismo modo, por destrucción total de la vivienda pueden abonarse más de 60.000 euros y hasta 36.000 para atender daños en zonas comunes y que pueden solicitar las comunidades de propietarios.

En cuanto a la atención a los negocios, los técnicos han explicado que las líneas abiertas también tienen como tope de solicitud el 19 de mayo en el caso de la petición de ayudas dirigidas a establecimientos industriales, mercantiles, profesionales o de servicios, con 50 o menos empleados. También hay una línea directa de ayudas a los profesionales cuyo plazo finaliza el 30 de junio.