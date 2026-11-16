El candidato socialista al Congreso de los Diputados por Jaén Abelardo de la Rosa en el acto sectorial celebrado en Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista al Congreso de los Diputados por Jaén Abelardo de la Rosa ha afirmado este lunes que el PSOE "está al servicio de la educación pública de nuestro país" y ha avanzado que, si la formación continúa al frente del Ejecutivo tras las elecciones del 29 de noviembre, pondrá en marcha un plan de inclusión educativa.

En un acto sectorial celebrado en Jaén, De la Rosa ha manifestado que la educación "también se llama igualdad de oportunidades: igualdad de acceso, de permanencia y de éxito educativo". Por este motivo, ha señalado que el PSOE ha elaborado un plan de inclusión educativa "para que todo el alumnado, con independencia de sus condiciones personales, de discapacidad, sociales o económicas, tenga las mismas oportunidades" y se pueda "alcanzar el éxito para todas los alumnos que tienen alguna dificultad".

"Este plan, por tanto, es una apuesta por la accesibilidad, por la permanencia y por el éxito de todo nuestro alumnado. Para ello trabajamos y para ello el socialismo está al servicio del sistema educativo de nuestro país", ha argumentado el dirigente socialista.

Por su parte, la candidata número uno al Congreso por Jaén, Isabel Uceda, ha explicado que los socialistas se han reunido este lunes con los colectivos educativos de la provincia para presentarles este plan estratégico, "un plan que nace desde el mismo convencimiento que tenemos de que la educación es una herramienta para la transformación social y la igualdad de oportunidades".

"Queremos que este sea un espacio de debate para que, a partir del 29 de noviembre, los socialistas podamos desarrollar este plan cuando sigamos gobernando España", ha apostillado Uceda.