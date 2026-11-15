El PSOE de Jaén sitúa el 29N como las "elecciones más trascendentales de la historia para pensiones y salarios"

José Latorre y Manuel Anguita en el reparto electoral. - PSOE DE JAÉN

TORREDONJIMENO (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El candidato al Senado por el PSOE de Jaén José Latorre ha hecho un llamamiento a la participación masiva el 29 de noviembre porque van a ser "las elecciones más trascendentales de la historia de la democracia en España" en materia de pensiones y salarios.

Por ello, ha animado los 155.000 pensionistas de la provincia a que acudan a votar, ya que dentro de dos semanas "se van a jugar su pensión", según ha destacado este domingo durante un reparto electoral en Torredonjimeno.

Acompañado por el secretario general de la agrupación local, Manuel Anguita, Latorre ha defendido que "solo el Partido Socialista garantiza un sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida", según ha informado el PSOE jiennense.

"Todos sabemos lo que pasa cuando gobierna la derecha. Con el PP, sólo había ridículas subidas del 0,25 por ciento. Costaba más la carta con la que anunciaban la subida, que la propia subida", ha afirmado.

El candidato ha subrayado que el PSOE cogió en 2018 la pensión media en Jaén en apenas 760 euros y que a día de hoy la ha colocado en 1.150 euros, casi 400 euros de subida. En este punto, ha precisado que, "al ritmo del PP, hubiesen necesitado 300 años para llegar a esta cifra".

De igual modo, ha hecho otro llamamiento a las clases medias y trabajadoras porque los precios han subido en estos años, "pero ahí ha estado también un Gobierno del PSOE subiendo el salario mínimo más de 60 por ciento y subiendo el salario medio más de un 23 por ciento".

"Ése es el camino: el de la subida de pensiones y salarios, y no lo que prometen PP y Vox, que son recortes, sacrificios y motosierras. Lo que no queremos para Argentina, Estados Unidos o Brasil, tampoco lo queremos para España", ha apostillado.

Por todo ello, el candidato socialista al Senado ha pedido "votar masivamente y votar con la cabeza" el próximo 29 de noviembre," pensando en el futuro" que se quiere par España.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Torredonjimeno ha incidido en que el PSOE "es la única opción para la mayoría de la sociedad" y ha valorado la trayectoria de ocho años en el gobierno "con multitud de leyes aprobadas en beneficio de la inmensa mayoría de los españoles".

"El 29 de noviembre nos jugamos mucho, nos jugamos no retroceder como país y ponerle freno a la derecha y ultraderecha. El único cortafuegos es el PSOE", ha concluido Anguita.