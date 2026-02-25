El PSOE de Jaén solicita a la Junta más ayudas para los ayuntamientos por el temporal

Reunión del Foro de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE de Jaén. - PSOE DE JAÉN

JAÉN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha solicitado este miércoles a la Junta de Andalucía que aumente las ayudas a los ayuntamientos para paliar los daños de los temporales, al considerar "irrisorio" 50 millones para toda la comunidad, y que no excluya de las mismas a los municipios que no tengan planes de emergencia locales.

Así lo ha indicado el secretario general, Juan Latorre, en el marco de la reunión que el Foro de Alcaldes y Alcaldesas del partido ha celebrado este miércoles.

En el encuentro, se ha valorado el paquete de ayudas del Gobierno de España y ha pedido al Ejecutivo autonómico que "se mire en el espejo del Gobierno de Pedro Sánchez". Además, ha afirmado que Moreno y la Junta de Andalucía "tienen que dar un paso al frente y ofrecer recursos suficientes para familias afectadas y ayuntamientos".

Respecto a las ayudas anunciadas por la Administración autonómica, ha subrayado que "no puede ser que solo destinen 50 millones de euros para todos los ayuntamientos de Andalucía". Y es que, con un presupuesto de más de 50.000 millones de euros, "no puede ser una cifra tan irrisoria como ésta", que "es claramente insuficiente" para los municipios.

También ha advertido que el decreto andaluz que regula las ayudas a entidades locales contempla como requisito excluyente la existencia de un plan de emergencias municipal, por lo que los ayuntamientos que no lo tengan previamente podrían quedar excluidos de las ayudas, posibilidad que ha tildado de "inaceptable".

Así las cosas, ha pedido al Gobierno autonómico que sea "sensible". "Le pedimos que aumente los recursos para los ayuntamientos para paliar los daños de las borrascas y que puedan recibir las ayudas esos municipios que, porque son pequeños o no tienen recursos técnicos y económicos, no cuenta con plan de emergencias", ha demandado.

Además, "dentro de la lealtad institucional", ha pedido que la Junta tome nota del compromiso del Gobierno de España, con un decreto-ley que va a movilizar más de 7.000 millones de euros para ayudar a familias, agricultores, ayuntamientos y sectores afectados.

"El Gobierno de Pedro Sánchez está dando ejemplo. Puso recursos y coordinación durante las borrascas y ahora actúa con contundencia, rapidez y recursos. El Gobierno está cumpliendo con Andalucía y con la provincia de Jaén, y le pedimos a Moreno Bonilla que se mire en ese espejo", ha concluido Latorre.