El PSOE de Jaén subraya que el Gobierno "vuelve a hacer historia en Baeza" con 3.000 plazas de la Guardia Civil

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha subrayado que el Gobierno de España "vuelve a hacer historia en Baeza" con la mayor oferta de empleo público para las fuerzas de seguridad, que supondrá la llegada de unos 3.000 alumnos a la Academia de la Guardia Civil el próximo curso.

"Baeza vuelve a vivir una época dorada de la mano del Gobierno de España, que lleva años incrementando la convocatoria de plazas y que para el próximo curso batirá el récord de los últimos 15 años", ha afirmado este miércoles en una nota el diputado Juan Francisco Serrano.

En este sentido, ha puesto de relieve que ya este curso se convocaron cerca de 3.000 plazas, cifra que ahora vuelve, incluso, a incrementarse ligeramente.

Tras apuntar que "los mejores momentos de la historia reciente de la Academia de Baeza se vivieron con los gobiernos socialistas de Zapatero, cuando entraba una media de 2.800 alumnos todos los años", ha valoradpo que ahora "vuelven a recuperarse e incluso a superarse con el Gobierno de Pedro Sánchez".

"En medio, gobernó un PP que dejó a la Academia de Baeza tiritando, con promociones de 126 alumnos. Esto es algo que no se puede olvidar jamás, porque demuestra quién está comprometido con Baeza y con la Guardia Civil, y quién abandona a esta ciudad y a este cuerpo de seguridad", ha dicho.

Serrano ha destacado que esta apuesta por la academia de Baeza tiene "una enorme importancia económica" para la ciudad y la comarca, a lo que suma la "relevancia" de este compromiso con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cuyas plantillas fueron "machacadas" por los gobiernos del PP.

Una apuesta por la seguridad ciudadana que se complementa también "con la apuesta por la provincia de Jaén como epicentro del sector de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial aplicadas a la Defensa".

"El Gobierno de Pedro Sánchez tiene a la provincia de Jaén en primera línea de sus prioridades. Lo vuelve a demostrar con la academia de Baeza, como lo está demostrando con el Cetedex, con las empresas que se están instalando por su efecto tractor, con el avance de la A-32, con la ejecución del enlace de Baeza o con las mejoras en la Estación Linares-Baeza y su conexión con Madrid", ha concluido.