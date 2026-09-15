El PSOE de Jaén tilda de "catastrófico" el inicio de curso en Secundaria en la provincia

ÚBEDA (JAÉN), 15 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Jaén ha calificado de "catastrófico" el inicio de curso en Educación Secundaria en la provincia y ha acusado a la Junta de Andalucía de haber "fracasado" en su gestión.

"No hay peor inicio de curso escolar que este de 2026-2027, después de ocho años de gobierno del PP en la Junta. Habría que preguntar también a qué venía Vox al Gobierno de la Junta, porque es igual de corresponsable que el PP de este fracaso", ha afirmado el parlamentario Víctor Torres.

Por ello, ha vuelto a exigir la dimisión del delegado de Educación, Francisco José Solano, por su "incompetencia manifiesta". A su juicio, que "no está preparado para ser titular de una cartera tan importante" tras constatarse los "enormes fallos" en cuestiones como el transporte escolar, según ha informado el PSOE jiennense.

"No se puede estar en julio y agosto de procesión en procesión y de corrida de toros en corrida de toros, cuando lo que tiene que hacer es preparar el curso", ha afirmado en Úbeda, donde ha analizado este arranque escolar junto al portavoz del partido en el municipio, Francisco Javier Lozano.

Torres ha apuntado que tampoco se ha escuchado al delegado del Gobierno andaluz, Erik Domínguez. Ha añadido que, "si no es capaz de conseguir que dimita, entonces tiene la responsabilidad de cesarlo o, en caso contrario, la responsabilidad de lo sucedido recaerá directamente sobre él y sobre la Consejería de Educación".

Tras lamentar que no hay "ni un solo municipio que se libre de esta mala planificación", ha incidido en el transporte escolar y ha advertido que los datos ofrecidos por Solano "eran mentira" porque "son muchas más las rutas afectadas y muchas más las familias perjudicadas". "No son dos o tres comarcas; afecta a lo largo y ancho de la provincia de Jaén, con miles de familias con dificultades para empezar el curso", ha recalcado.

Al hilo, ha destacado que no todos los problemas se solucionan a base de talonario, al tiempo que ha recordado que en la provincia de Jaén hay 30 empresas afectadas, que "están siendo perjudicadas porque en los contratos no se les incrementa un porcentaje para adaptarlo al aumento de los costes". Un porcentaje que "puede negociarse" y, de hecho, "Unibús tiene una propuesta encima de la mesa que no se sale del marco normativa".

El parlamentario ha manifestado que proponer unas becas es "no entender nada de la realidad social de las familias de la provincia" y confirmar que la Junta "no tiene ningún compromiso con la conciliación familiar". "Nadie garantiza a las familias que esa beca les vaya a llegar. Y en cualquier caso, si unos padres trabajan, por mucho dinero que les den, la realidad es que no pueden llevar a sus hijos al centro educativo", ha subrayado.

Por otra parte, ha señalado que todavía hay profesores que "no saben cuál va a ser su destino" y que hay 20 monitores de lengua de signos a los que tampoco se ha adjudicado plaza. Por lo tanto, no están empezando el curso y que "afecta a numerosos niños y niñas con problemas de sordera, con once institutos perjudicados en la provincia".

Ha mencionado, además, el caso de una niña de cinco años en La Carolina que "todavía no tiene a su monitor desde que se inició el curso en Primaria". A esto ha sumado la supresión de auxiliares de conversación.

SUPRESIÓN DE LÍNEAS

Por su parte, el portavoz del PSOE de Úbeda ha calificado este inicio de curso de "auténtico caos" y de "tragedia" para multitud de familias. Igualmente, se ha mostrado "totalmente en contra" de la supresión de líneas escolares, como ha sucedido con el IES San Juan de la Cruz, con 30 alumnos y alumnas que no han podido entrar en este centro y que han sido reubicados, algo que "afecta a la libre elección de las familias".

"No se puede entender el posicionamiento de la Junta, porque esta decisión ha supuesto que en Úbeda haya aulas con 38 alumnos en algunos centros educativos, una auténtica barbaridad", ha apostillado.

Sobre el transporte escolar, ha criticado que a día de hoy niños y niñas de las pedanías de Úbeda "no pueden asistir a sus colegios por esta dejación de funciones absoluta" del Gobierno autonómico. Ha resaltado que "sabía desde mayo e, incluso desde cursos anteriores", las dificultades a las que se enfrentaba con este servicio, pero "no han aprendido de sus errores".