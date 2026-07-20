PSOE Jaén valora la prórroga del escudo social del Gobierno frente a las consecuencias de la guerra en Irán

La diputada socialista Ana Cobo durante la rueda de prensa - PSOE

JAÉN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha valorado la prórroga del escudo social y las medidas anticrisis aprobadas y convalidadas por el Gobierno de España para proteger a las familias, al campo, a los transportistas y a la industria frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán.

"Hay una constante y es que este Gobierno está cuando se le necesita", ha subrayado la diputada socialista Ana Cobo en una rueda de prensa en la que ha defendido que España "ha vuelto a demostrar que cuando una crisis amenaza el bienestar de la ciudadanía, su Gobierno actúa dando respuestas con rapidez, con responsabilidad y poniendo por delante la protección de familias, trabajadores y tejido productivo".

La dirigente socialista ha recordado que el Ejecutivo central ya aprobó en el mes de marzo un plan dotado con más de 5.000 millones de euros para amortiguar el impacto económico de la crisis. Una iniciativa que ahora se ha decidido prorrogar debido a que las circunstancias internacionales "aconsejan mantener ese escudo de protección" para "no dejar a las familias a los vaivenes de esa incertidumbre".

Dentro del paquete de medidas dirigidas a las familias para evitar que la guerra "afecte al bolsillo", Cobo ha desglosado iniciativas como el ahorro de 15 céntimos por litro de gasolina, los descuentos del bono social eléctrico, la prohibición de cortar suministros básicos como la luz y el agua en los hogares con menos recursos, o los incentivos fiscales para la rehabilitación energética.

Asimismo, ha hecho hincapié en las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos. Según ha detallado, actualmente una familia que compre un coche de estas características puede reducir un 15 por ciento el valor del vehículo, lo que, sumado a las ayudas del programa Auto+, se traduce en un ahorro total de 8.100 euros.

En lo que respecta al sector primario, la diputada ha asegurado que el campo es "una prioridad" para el Gobierno. En este sentido, ha apuntado que se mantienen las ayudas al gasóleo agrícola y se destinan otros 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes --alcanzando ya un total de 665 millones--, además de habilitar ayudas para compensar hasta el 70 por ciento de los costes extraordinarios sufridos por agricultores y ganaderos a causa de la crisis.

Por otra parte, en materia industrial, Cobo ha resaltado la bonificación del 80 por ciento de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, que ya ha generado un ahorro de 200 millones de euros, así como la reducción de la fiscalidad para la producción energética.

De igual modo, se ha referido al mantenimiento de las ayudas al transporte profesional a través de subvenciones directas al combustible y rebajas fiscales que "alivian el incremento de costes", estimando un ahorro total de 20 céntimos por litro para este sector.

Finalmente, la diputada jiennense ha puesto de relieve la actividad legislativa del Ejecutivo central, señalando que se han aprobado un total de 68 iniciativas en lo que va de legislatura para mejorar la vida de la ciudadanía. Una cifra que, según ha contrastado, representa "un ritmo superior" al del Gobierno de Juanma Moreno en Andalucía y "tres veces más" que el registrado en la Comunidad de Madrid.