PSOE lamenta la "caótica" la gestión de la Junta con la actividad presencial en los colegios de la provincia de Jaén

JAÉN 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha lamentado la "caótica" gestión de la Junta de Andalucía para afrontar el temporal y ha acusado a la Administración andaluza de "sembrar la confusión y el agravio en la provincia de Jaén" en lo que respecta a la actividad lectiva en los colegios.

El parlamentario y secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, ha pedido a la Junta de Andalucía que "mejore su comunicación, que sea más transparente y, sobre todo, que sea más leal con los ayuntamientos y con los alcaldes y alcaldesas que se están batiendo el cobre en nuestros pueblos".

Torres ha apuntado en un comunicado que en la tarde noche de este miércoles el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, sumió a los municipios y a la comunidad educativa de la provincia de Jaén "en un caos general" con una comparecencia que "fue incomprensible por momentos" y que, además, incurriría en "contradicciones".

A este respecto, ha señalado que Sanz dijo que se mantendría suspendida la actividad presencial sólo en Jaén capital y en las comarcas de Cazorla y Segura, pero horas después se trasladaba un listado con 46 municipios, muchos de ellos de otras zonas de la provincia, en el que se daban hechos "surrealistas", como que la Junta suspendía las clases en Fuensanta y Los Villares, pero no en Martos; o que la Junta cerraba los colegios de Bedmar y Albanchez de Mágina, pero abría el de Jimena.

A ello le ha sumado decisiones tan "controvertidas" como reabrir los centros educativos de Úbeda "a pesar de la gravedad de la situación que se vivió ayer en esta ciudad y las previsiones para hoy, decisión que tuvo que ser rectificada por la Junta ante las denuncias de la alcaldesa".

En cambio, la Junta ha dejado abiertos los colegios en Sabiote y en Baeza. Además, según el dirigente socialista, "numerosos colegios y familias de la provincia no recibieron ninguna comunicación oficial hasta altas horas de la noche", por lo que la "incertidumbre" entre la comunidad educativa fue "constante", a lo que se añaden los mensajes contradictorios enviados a algunos municipios, donde "al principio se reabrían los colegios y horas después se mantenía la suspensión".

Ante esta situación, tuvieron que intervenir una vez más varios alcaldes y alcaldesas de la provincia, que solicitaron a la Junta que que mantuviera la suspensión en sus pueblos ante las previsiones de este jueves. "La Junta accedió en algunos casos y, como casi siempre, hay que decir que sólo acierta cuando rectifica. Así que gracias a nuestros alcaldes, rectificó en esos municipios y hemos impedido que las familias tengan que correr riesgos innecesarios por la imprudencia del Gobierno andaluz", ha concluido Torres.