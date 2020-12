PSOE-A lamenta que la Junta "tire de autobombo" con las vacunas del Covid cuando hay "un reparto unificado" en Europa

SEVILLA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha cuestionado este miércoles que el Gobierno andaluz "tire de autobombo" para decir que en Andalucía se va a comenzar a vacunar contra el Covid-19 antes que en otros sitios de España "cuando hay un reparto unificado" en la Unión Europea y es "el Gobierno de España" el que "traslada a las comunidades autónomas las vacunas".

"En el afán por ser los primeros en determinadas cosas, el Gobierno de la Junta también ha intentado engañar a los andaluces con esta cuestión", ha criticado José Fiscal en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha insistido en criticar "lo errático e incomprensible de algunas medidas" del Gobierno de Juanma Moreno en sus restricciones por los efectos sanitarios de la pandemia de la Covid-19.

Sobre las vacunas contra el Covid, además, ha insistido en pedir "explicaciones" a la Junta por que "el reparto se haga a través de Bidafarma, una empresa privada, cuando el sistema público de salud da garantías de seguridad y equidad en el reparto", además de que ya se optó por dicha compañía en el reparto de mascarillas gratuitas durante la primera ola de la pandemia que "fue un auténtico caos", según ha resaltado.

El portavoz socialista ha pedido también "rotundamente" a la Junta que "rectifique y modifique las restricciones que ha impuesto a la hostelería, algunas de las cuales no las entiende nadie y están arruinando a miles de pequeños empresarios de la comunidad", además de que "propician un preocupante aumento de reuniones en el ámbito privado" dado que no se pueden llevar a cabo en el público.

Los socialistas andaluces, ha continuado Fiscal, "seguimos esperando que Moreno haga público el informe en el que dice que se basa la decisión sobre la hostelería que ha soliviantado a los empresarios del sector", y se preguntan que, "si existe, por qué no se enseña, se explica y se traslada a la ciudadanía y al propio sector".

En esa línea, el portavoz se ha preguntado si es que ese informe "no existe" y la decisión de partir el horario de apertura de la hostelería en dos franjas "es una decisión arbitraria, errática, que viene a empeorar los efectos económicos de la crisis sanitaria".

Fiscal ha criticado que Moreno "no ha consensuado ni una sola medida con el sector" hostelero, al que "no ha escuchado", y, además, sus restricciones "no han sido compensadas por ayudas directas a un sector que tan mal lo está pasando".

Ante ello, ha reiterado el "apoyo sin fisuras" de los socialistas andaluces a este sector, como así se lo ha trasladado la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, por carta a la federación andaluza de hostelería, Horeca.

José Fiscal ha querido dejar claro que el PSOE-A es "un partido serio, riguroso, de gobierno", que sabe que en esta situación de crisis sanitaria hay que tomar medidas en las que debe prevalecer el interés por preservar la salud, pero no está de acuerdo con "medidas injustificadas y, en casos como este, sin ninguna explicación ni informe que las avale".

De igual modo, ha indicado que el Gobierno andaluz de PP-A y Cs "todavía no ha hecho lo que debiera para parar la epidemia y aportar soluciones", en forma, por ejemplo, de más pruebas PCR, más rastreadores o "un esfuerzo real en la contratación de sanitarios", a lo que se suma "el continuo cambio de criterio" por parte del presidente de la Junta, que "sacaba pecho por la bajada de hospitalizaciones mientras amenazaba con endurecer las medidas", según ha llamado la atención.

Fiscal ha subrayado que "ahora mismo la gestión de la pandemia le corresponde" a Moreno, que es "quien debe adoptar las medidas que crea convenientes y que emanen de criterios técnicos y científicos", pese a lo cual el jefe del Ejecutivo andaluz "sigue mirando" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "con el único afán de confrontar" con él y "eludir responsabilidades", según ha lamentado.

SUBASTA DE MEDICAMENTOS

Por otro lado, el portavoz parlamentario del PSOE-A ha insistido en llamar la atención acerca de que la Junta "acuda de nuevo a las subastas de medicamentos" después de "lo que los socialistas tuvimos que aguantar del PP" en relación a este procedimiento cuando los 'populares' estaban en la oposición.

Fiscal se ha preguntado por qué con el PP-A ahora en el Gobierno de la Junta se "acude de nuevo a las subastas de medicamentos y ya no son el compendio de todos los males", y el portavoz socialista cree que así sucede porque son "un instrumento válido, eficaz, que ahorra dinero a los andaluces", y el PP-A "utilizaba la mentira de manera sistemática para hacer oposición", según ha lamentado.