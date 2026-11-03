El PSOE lamenta que el PP en la Diputación de Granada rechace reforzar las asistencias técnicas a ayuntamientos

Archivo - El diputado provincial del PSOE, Ismael Padilla. - PSOE - Archivo

GRANADA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista de la Diputación de Granada ha lamentado que el equipo de gobierno del PP haya votado en contra de su moción para reforzar la cooperación con los ayuntamientos en el presupuesto provincial de 2027, mejorar la capacidad de respuesta de los servicios técnicos y extender la programación cultural a todos los municipios de la provincia con motivo del 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca, entre otras propuestas.

Tras defender la necesidad de que las próximas cuentas provinciales respondan a las necesidades de los municipios que cuentan con menos recursos humanos y económicos para afrontar la tramitación de expedientes administrativos y la ejecución de sus inversiones, así como acceder en las mismas oportunidades a los servicios y recursos provinciales, el diputado provincial Ismael Padilla ha lamentado que el PP haya rechazado esta oportunidad "de mejorar lo que se hace".

"El refuerzo de los servicios de asistencia técnica, especialmente en materia de contratación y urbanismo, es una necesidad que vienen trasladando numerosos alcaldes y alcaldesas. Hay contratos que no pueden salir adelante porque quedan desiertos o porque los procedimientos se prolongan demasiado en el tiempo. Esto no es una cuestión meramente administrativa, tiene consecuencias directas en la prestación de servicios y en la capacidad de los ayuntamientos para responder a sus vecinos y vecinas", ha alegado.

En materia urbanística, ha explicado que muchos expedientes requieren informes especializados y un conocimiento técnico y jurídico del que no disponen todas las entidades locales. "La Diputación tiene que estar precisamente para ayudar a los municipios, prestarles el apoyo que necesitan y evitar que la falta de medios técnicos se convierta en un obstáculo para su desarrollo", ha dicho.

"Se trata de una reivindicación que venimos planteando durante los tres años y medio de mandato. Los ayuntamientos necesitan recursos, pero también participar en las decisiones sobre cómo se distribuyen y se utilizan", ha insistido.

La segunda propuesta socialista rechazada por el PP, planteaba aprovechar la conmemoración del 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca para desarrollar una programación cultural itinerante en todos los municipios para que todos tengan la oportunidad de acercar su figura a la ciudadanía, especialmente a las nuevas generaciones, y generar oportunidades para los artistas y compañías de la provincia y dinamizar la actividad cultural de los municipios.

Junto a estas iniciativas, la moción socialista recogía otras medidas dirigidas a mejorar la capacidad de respuesta de los ayuntamientos y afrontar algunos de los principales retos de la provincia. Entre ellas, la puesta en marcha de una programación itinerante vinculada a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, para implicar a todos los municipios en este proyecto de provincia.

Asimismo, el PSOE planteaba elaborar y actualizar una Estrategia Provincial Integral contra la Despoblación, con objetivos concretos, financiación plurianual y un calendario de ejecución; realizar un diagnóstico de la situación del Servicio de Asistencia Urbanística para conocer sus recursos, los expedientes pendientes y las necesidades reales de los ayuntamientos; y habilitar un programa extraordinario de financiación municipal con cargo a los remanentes disponibles y legalmente utilizables.

La iniciativa también proponía un plan extraordinario de refuerzo del Servicio de Contratación de Obras para agilizar los procedimientos de adjudicación y reducir los retrasos que afectan a los proyectos municipales.