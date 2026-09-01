El PSOE de Lanjarón (Granada) pide una investigación exhaustiva tras el fallecimiento de un trabajador

Vista aérea de Lanjarón, en la Alpujarra de Granada. - WEB AYUNTAMIENTO DE LANJARÓN

LANJARÓN (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Lanjarón, Andrés Chaves, ha trasladado su pésame a la familia y compañeros del trabajador fallecido este pasado en el accidente laboral ocurrido en el paraje Tajo Colorao del municipio y ha considerado fundamental que se investiguen de "manera exhaustiva" las circunstancias en las que se ha producido el trágico suceso.

El socialista ha señalado que lo primero es acompañar a la familia en este momento de dolor y ha respaldado la petición realizada por los sindicatos para que se investigue este hecho y se determinen las causas concretas para conocer si se cumplían todas las medidas de seguridad. "No puede haber pregunta sin respuesta cuando hablamos de la vida de una persona", ha considerado.

Además, ha considerado que este accidente debe llevar al Ayuntamiento de Lanjarón a reconsiderar el proyecto de la pasarela en el Tajo Colorao, cuya necesidad viene cuestionando el PSOE de Lanjarón.

"No creemos que este proyecto sea una prioridad para nuestro municipio y, después de lo ocurrido, el alcalde debería escuchar y reflexionar sobre si merece la pena seguir adelante con una actuación que genera dudas desde el punto de vista de su necesidad y de su fuerte impacto ambiental sobre el entorno", ha apuntado.

Para Cháves, Lanjarón cuenta con un enorme patrimonio natural, paisajístico, cultural y turístico que "no está suficientemente puesto en valor". Por ello, ha defendido que los esfuerzos y recursos públicos deben orientarse a mejorar y potenciar los numerosos atractivos que ya existen, antes que a promover nuevas actuaciones de fuerte impacto en espacios naturales.

"Lanjarón no necesita llenar su territorio de nuevas infraestructuras para atraer visitantes. Necesita poner en valor lo que ya tiene, mejorar sus recursos, cuidar su entorno y construir un modelo turístico sostenible que genere actividad económica y empleo sin hipotecar nuestro patrimonio natural", ha defendido.

Por último, ha reclamado al Ayuntamiento "transparencia y responsabilidad" y ha pedido que se facilite toda la información necesaria para la investigación del suceso, como solicitará el PSOE.