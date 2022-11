PSOE-A llama a la "violencia cero" por el 25N y urge a la Junta una nueva directora del IAM tras dimitir su titular

SEVILLA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE de Andalucía, Mercedes Gámez, ha presentado este martes la campaña que su partido ha preparado con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, y que gira en torno al lema de 'Violencia cero', al tiempo que ha aprovechado la ocasión para urgir al Gobierno andaluz del PP-A a nombrar a una nueva directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), después de que su hasta ahora titular, Mariela Checa, haya dimitido tan solo "77 días" después de su nombramiento.

Así lo ha puesto de relieve Mercedes Gámez en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla coincidiendo con la publicación, este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), del cese a petición propia de Mariela Checa como directora del IAM, cargo que resultaba incompatible con el que también ostentaba de decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental.

Al hilo, la también parlamentaria andaluza socialista ha exigido a la Junta en nombre del PSOE-A que "acabe con el sainete" que, a su juicio, existe en el IAM, y ha señalado que en el partido temen que la directora cesante ha tenido como "única dedicación" en sus apenas tres meses en el cargo "esperar a ver si le permitían compatibilizar su cargo" en el instituto "con su cargo colegial".

En esa línea, ha denunciado que Checa ha mostrado "compromiso cero con el IAM, con las mujeres y con Andalucía", al "igual" que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que lo ha consentido", según ha abundado Mercedes Gámez antes de exigir al jefe del Ejecutivo andaluz que "nombre a una directora que de verdad se vaya a dedicar al IAM y esté comprometida con las políticas del Instituto Andaluz de la Mujer y contra la violencia de género".

La responsable socialista ha defendido que el 25N "nos debe servir para visibilizar la realidad que por desgracia sufren muchas mujeres en nuestra sociedad", y ha subrayado que resulta "inaceptable que en una sociedad democrática continúe existiendo discriminación hacia las mujeres", porque dicha discriminación "está en la base de la violencia machista", y el "machismo" es "la raíz de la violencia de género, y contra él debemos luchar y trabajar".

Mercedes Gámez ha remarcado la "fuerte convicción" del PSOE-A contra la violencia de género, y ha defendido que los socialistas andaluces se suman a ello "día a día, en todas nuestras acciones y políticas", y por eso un año más volverán a estar "en la calle junto con colectivos feministas y hombres y mujeres andaluces" en las movilizaciones que se convoquen el 25 de noviembre.

"TATÚATELO: VIOLENCIA CERO"

Con motivo de esa jornada, además, el PSOE-A ha lanzado una campaña centrada en el objetivo de "violencia cero", que incluye un cartel con el lema 'Tatúatelo: violencia cero', y un mensaje tatuado en un brazo donde se puede leer 'Nuestras vidas no son números'.

"Cada asesinato, cada agresión nos debe hacer reflexionar para eliminar de nuestra sociedad cualquier tipo de violencia machista", ha aseverado en esa línea Mercedes Gámez, que ha defendido que "la lucha contra la violencia de género debe estar tan asumida" en la sociedad que debe ser "parte de nosotros, que lo llevemos en nuestra propia piel", porque es "una cuestión que importa y mucho".

Así, ha añadido que desde el PSOE-A van a "seguir trabajando para eliminar esa violencia", así como estarán "alerta sobre el avance de la extrema derecha y los discursos negacionistas, así como los nuevos escenarios donde la violencia encuentra otras vías".

"Estamos en contra de cualquier tipo de negacionismo", que "oculta la realidad, no protege a las mujeres de sufrir violencia y solo sirve para confrontar, amparar y justificar al machismo", ha proclamado Mercedes Gámez, quien en esa línea ha llamado a "desterrar los discursos negacionistas de nuestras instituciones" y a "aislarlos, porque hacen daño a la sociedad y debemos combatirlos con más formación, más políticas basadas en la igualdad y más compromiso democrático".

Desde el PSOE-A "nos negamos a asumir como normales los discursos machistas del negacionismo en cualquier institución, y nos negamos a admitir a quienes emplean las instituciones para blanquear estos discursos bajo argumentos buenistas", ha dicho también la parlamentaria socialista, que ha denunciado que en Andalucía "vivimos desde hace cuatro años en un buenismo institucionalizado, inmóvil, que no atiende a los verdaderos problemas de la gente".

RECLAMACIONES A LA JUNTA

En esa línea, ha exclamado que "ya está bien de tener un presidente" de la Junta "de perfil, que llegó a la presidencia gracias al apoyo de los negacionistas --en alusión al apoyo de Vox a la investidura de Juanma Moreno como presidente andaluz en enero de 2019--, y a cambio de liquidar consensos unánimes en torno a la igualdad", según ha añadido Mercedes Gámez, que ha acusado a Moreno de haber ido "presupuesto tras presupuesto minando los derechos, las ayudas a los colectivos de mujeres, recortando medidas, programas y actuaciones".

Tras ello, ha emplazado a la Junta a que "no asuma los postulados del negacionismo y deje de hacerle el juego al machismo negacionista", así como "que no use los fondos del Pacto de Estado" contra la violencia de género "para los programas que ya son estructurales de la propia Consejería o del IAM", y "que los emplee para aumentar los programas que ya venían haciéndose".

Otras reivindicaciones que desde el PSOE-A trasladan a la Junta son que "elimine el Teléfono de Violencia Intrafamiliar" cuya "mera existencia humilla a las mujeres", así como que "apoye a los colectivos feministas y no recorte sus ayudas", y que "dote de medios a los centros municipales de apoyo a la mujer", entre otras cuestiones que ha relatado Mercedes Gámez.

Así, el PSOE-A reclama también a la Junta que elimine el uso de figuras de mediación judicial para aplicar "de manera encubierta teorías machistas sin base científica que demonizan a las mujeres o, lo que es lo mismo, la coordinación parental, que esconde la aplicación de los postulados que por cierto defendía la dimitida directora del IAM", ha añadido Mercedes Gámez.

La puesta en marcha los Centros de Crisis 24h para mujeres víctimas de agresiones sexuales ha sido otra de las reclamaciones planteadas por Gámez, que ha explicado cómo la Junta cuenta ya "con casi diez millones de euros enviados por el Gobierno de España para tal fin".

La secretaria socialista de Igualdad ha instado también al Gobierno del PP-A a aprobar el Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género, dotándolo de recursos técnicos y económicos para su ejecución, o a poner en marcha ya las ayudas complementarias a los hijos e hijas huérfanas de la violencia machista.

"Se trata, nada más y nada menos, de trabajar desde el convencimiento de que hay que luchar contra la violencia de género", ha resumido Mercedes Gámez, que ha enfatizado que "hay que hacer políticas contra la discriminación, hay que trabajar contra el machismo y por la igualdad entre hombres y mujeres", y que se ha preguntado si Juanma Moreno "está dispuesto a esto".