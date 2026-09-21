El PSOE llevará al Pleno de la Diputación de Córdoba mociones sobre el agua en el Norte y el taxi rural

El portavoz del PSOE en la Diputacion, José Álvarez. - PSOE

CÓRDOBA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Córdoba llevará al próximo Pleno de la institución provincial dos mociones, "centradas en problemas que afectan directamente a vecinos y vecinas de la provincia", sobre "la calidad y garantía del abastecimiento de agua en el Norte de Córdoba y sobre el apoyo al taxi rural y a los pacientes de hemodiálisis".

Así lo ha avanzado, a través de una nota, el portavoz del PSOE en la Diputacion, José Álvarez, quien ha destacado que "en este primer Pleno del curso político volvemos a hacer lo que creemos que debe hacer una Diputación", es decir, "ocuparnos de los problemas de nuestros pueblos y plantear soluciones concretas".

"Mientras otros prefieren instalarse en la confrontación y en el ruido --ha añadido--, nosotros venimos al Pleno con propuestas, con iniciativas y con medidas que afectan directamente a la vida de nuestros municipios".

Una de las mociones reclama "una solución definitiva a los problemas de calidad del agua en el Norte de la provincia, especialmente en relación con el embalse de La Colada". La iniciativa plantea que la Junta de Andalucía "adopte medidas urgentes para eliminar las causas de contaminación, que presente un plan de recuperación de la calidad de las aguas con calendario, presupuesto y objetivos verificables, y que la Diputación, dentro de sus competencias, contribuya a garantizar una solución estable al problema del abastecimiento".

La propuesta recuerda además que "los problemas de calidad del agua en la zona vienen produciéndose desde hace años", y que "la ciudadanía tiene derecho a conocer qué actuaciones se están llevando a cabo y qué recursos se están destinando para garantizar un abastecimiento de agua de calidad".

La segunda moción aborda la situación del taxi rural en la provincia, "un servicio especialmente importante para los pequeños municipios y para personas mayores, vecinos y vecinas sin vehículo o con dificultades de movilidad". El PSOE reclama a la Diputación "que cumpla el acuerdo aprobado por el Pleno en septiembre de 2023 y ponga en marcha una línea provincial de ayudas para que los municipios puedan contratar servicios de taxi rural".

Además, los socialistas reclaman a la Junta de Andalucía "que recupere el servicio de taxi rural para los pacientes de hemodiálisis, tras la sustitución desde el pasado 1 de septiembre de este servicio por ambulancias colectivas no medicalizadas, y que se evalúen las consecuencias del actual modelo sobre los tiempos de espera y desplazamiento de estos pacientes".

Álvarez ha defendido que "son dos ejemplos de cómo entendemos nuestro trabajo en la Diputación", es decir, "estar al lado de los municipios, escuchar los problemas que tienen nuestros vecinos y vecinas y utilizar las herramientas de esta institución para buscar soluciones".

"Córdoba necesita menos titulares y más respuestas. Necesita una Diputación que esté pendiente de sus pueblos, que cumpla los acuerdos que aprueba y que sea capaz de coordinarse con el resto de administraciones cuando hay problemas que afectan a miles de cordobeses y cordobesas", ha añadido.

"Éste es el camino que vamos a seguir durante todo el curso político: propuestas para mejorar nuestros pueblos, defender los servicios públicos y dar respuesta a las necesidades de la provincia", ha concluido Álvarez.