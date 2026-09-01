El PSOE de Lopera (Jaén) denuncia el "doble discurso" de PP y Vox sobre las macroplantas fotovoltaicas

Ayuntamiento de Lopera. - AYUNTAMIENTO DE LOPERA

JAÉN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Lopera (Jaén) ha denunciado este martes el "doble discurso" que mantienen PP y Vox respecto a los proyectos de macroplantas fotovoltaicas que afectan al término municipal.

"Mientras ambas formaciones aseguran en Lopera defender los intereses de los agricultores y la protección del suelo agrícola, cuando tienen responsabilidades en la Junta de Andalucía las palabras no se traducen en hechos", ha afirmado en una nota la secretaria general, Isabel Uceda.

A su juicio, es especialmente grave que la Junta de Andalucía "ni siquiera haya dado respuesta" a la petición institucional realizada desde el Ayuntamiento para abordar un asunto que preocupa a numerosos vecinos, agricultores y propietarios de la localidad.

En este sentido, ha explicado que el Consistorio solicitó formalmente la intervención autonómica para estudiar la paralización cautelar de los proyectos de plantas fotovoltaicas en Lopera y "reclamar el cumplimiento de los compromisos adquiridos entre los dos partidos de gobierno, PP y Vox, en materia de protección y preservación del suelo agrícola".

Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, la respuesta sigue sin llegar, lo que evidencia la "contradicción del discurso que PP y Vox" mantienen en el municipio y las decisiones que adoptan o dejan de adoptar desde el Gobierno andaluz.

Al respecto, ha apuntado que "antes de las elecciones todo eran compromisos, reivindicaciones y palabras en defensa de Lopera", pero una vez pasadas, "cuando tienen la responsabilidad y las competencias para actuar desde la Junta de Andalucía", lo que hay es "silencio".

"No se puede venir a Lopera a decir que defienden nuestro campo y nuestros agricultores y después, cuando llegan a Sevilla y tienen responsabilidades de gobierno, guardar silencio y ni siquiera responden a un ayuntamiento que pide diálogo y soluciones", ha recalcado.

Uceda ha indicado que la administración regional es competente para adoptar estas decisiones, de modo que, "si PP y Vox están realmente en contra de que estos proyectos afecten al suelo agrícola de Lopera, tienen una oportunidad muy sencilla para demostrarlo": que "actúen desde la Junta de Andalucía, que respondan al Ayuntamiento y que defiendan en Sevilla exactamente lo mismo que dicen defender cuando vienen a Lopera".

"Desde Lopera no estamos pidiendo privilegios. Estamos pidiendo que la Junta escuche a nuestro ayuntamiento, responda a una petición formal y se siente a estudiar una solución. Lo mínimo que merece un municipio es que la administración competente le conteste", ha manifestado.

Ha añadido que el PSOE de Lopera seguirá defendiendo los intereses del municipio "con firmeza, responsabilidad y respeto institucional", pero también señalará "las contradicciones de quienes prometen una cosa antes de las elecciones y hacen otra cuando tienen responsabilidades de gobierno".

"Lopera no necesita más discursos. Necesita respuestas, compromiso y hechos, necesitamos saber por qué quienes aquí dicen estar de su lado guardan silencio cuando llegan a Sevilla. Nosotros vamos a seguir reclamando una solución y defendiendo nuestro campo, nuestros agricultores y el futuro de nuestro pueblo", ha concluido.