El PSOE-A muestra su "más absoluto apoyo" a la dirección en Linares (Jaén) porque "hay conductas que no tienen cabida"

El PSOE-A ha mostrado este jueves su "más absoluto apoyo" a la dirección del partido en Linares (Jaén), del que se ha expulsado al alcalde, Juan Fernández, porque "hay conductas que no tienen cabida".

Así lo ha indicado la secretaria de Formación y Nuevos Afiliados, Ángeles Férriz, a preguntas de los periodistas sobre la situación en la ciudad, donde los concejales socialistas han renunciado a sus responsabilidades de gobierno una vez que el regidor aseguró que no va a dimitir. Además, plantean una moción de censura, que por el momento no tiene apoyos suficientes, en pro de la estabilidad en el Ayuntamiento.

Férriz ha calificado como "totalmente garantista" el proceso que ha acabado con la expulsión Fernández y del que fuera exsecretario de Organización Juan Sánchez, iniciado el pasado abril con un expediente disciplinario por parte la dirección local y concluido a principios de agosto con una resolución de la Ejecutiva Federal.

Un pronunciamiento, éste, que "hay que acatar y hay que cumplir". "Nosotros mostramos nuestro más absoluto apoyo a la dirección local y a su secretario general (Daniel Campos) porque hay determinados temas en los que no se puede mirar para otro lado y éste es uno de ellos", ha afirmado.

Ha añadido que el PSOE va "a estar al lado de quien hay que estar, que es la ciudad de Linares" y su objetivo "es que se resuelva el tema de la gobernabilidad" y dedicarse a los problemas de la gente, que es lo importante".

"En este tema no había que mirar para otro lado, la dirección local no lo ha hecho. Y en nuestro partido hay determinadas conductas que no tienen cabida ni siquiera cuando está en juego un sillón de la Alcaldía o lo que sea", ha manifestado.

Al hilo, ha sostenido que el partido en Linares "ha hecho lo que tenía que hacer" y, "si la moción sigue adelante, el PSOE seguirá representando a los linarenses desde el gobierno y, si no sale adelante, seguirán representando y defendiendo a los linarenses desde la oposición". "Pero hay determinadas no tienen cabida", ha incidido Férriz.

La dirección federal de PSOE determinó la expulsión de Juan Fernández tras considerarse "probada la comisión de tres faltas muy graves", que el alcalde, por su parte, ha tachado de "absolutamente falsas", situando lo ocurrido en una estrategia para quitarlo "del medio", ya que "estorba" al criticar los incumplimientos de las administraciones con Linares, especialmente, de la Junta.

En concreto, la resolución aludía a una "indisciplina reiterada en relación con las decisiones de las instancias competentes del partido", así como a haber rebasado "sobradamente los límites de la lealtad y de la responsabilidad para con el partido", al "menoscabar la imagen" de cargos públicos o instituciones.

En tercer lugar, señalaba "falta de probidad y de honradez" con una "irregular administración de los fondos del partido", ya que "desde 2013 se detraía 1.700 euros mensuales de una cuenta del partido sin que haya quedado justificado el destinatario, el destino ni la finalidad" y "sin ser contabilizados ni reflejados en la contabilidad de la Agrupación".