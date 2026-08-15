El PSOE municipal de Córdoba pedirá una nueva tasa para los conciertos musicales lucrativos de gran formato

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, en una imagen de archivo. - PSOE

CÓRDOBA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista presentará enmiendas al proyecto de ordenanzas fiscales para el 2027, donde incluirá una nueva tasa municipal para los conciertos musicales lucrativos de gran formato, organizados por empresas privadas.

El PSOE ha explicado en un comunicado que "los eventos organizados por cofradías, asociaciones y aquellos que sean benéficos y se desarrollen sin ánimo de lucro no tendrán que abonar este nuevo tributo".

Así, según ha añadido el portavoz socialista, Antonio Hurtado, "este tributo ya se ha impuesto en muchas ciudades españolas y ha sido aprobado también por el Ayuntamiento de Sevilla, donde se cobra un máximo de 16.000 euros por evento dependiendo del aforo".

Para Hurtado, "la acumulación de eventos, sobre todo los fines de semana, ocasiona un cuantioso gasto al Ayuntamiento de Córdoba, principalmente en los efectivos de policía local y bomberos necesarios para la seguridad y la movilidad".

"Este coste elevado debe ser sufragado en parte por las empresas que organizan estos grandes eventos musicales, conciertos como son el Córdoba Live o Califas Fest", ha detallado.

De igual modo, ha añadido que "el Ayuntamiento de Córdoba tiene serios problemas para dotarse de los agentes necesarios en los conciertos de gran formato", por lo que, ha incidido, "deben ser las empresas organizadoras quienes, en función al aforo de los eventos, asuman este coste, y quienes sufraguen parte de las horas extraordinarias que debe pagarle el Ayuntamiento a la Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Sadeco y otros servicios públicos".

En este punto, Hurtado ha criticado que en estos momentos el Ayuntamiento "le debe mucho dinero a los agentes de la policía local y bomberos, en parte porque no disponen en muchos casos de las dotaciones presupuestarias suficientes para pagarles".

Así, ha criticado que, "en lugar de gravar estos eventos, por el gasto que generan al Ayuntamiento, se le esté cediendo a coste cero el recinto del Arenal durante un mes al Córdoba Live y se le quiera subvencionar con 1,2 millones de euros a Córdoba Live y Califas Fest".

Por último, ha considerado que "este tributo facilitaría el pago de los complementos especiales a la policía local y demás empleados municipales y no estaríamos siempre en deuda con los agentes puesto que gran parte del mayor gasto del evento se cubriría por las empresas organizadoras".