El PSOE municipal reclama inversiones y programas de ocio en Poniente Norte, en Córdoba

El grupo municipal socialista ha advertido este domingo de la "ausencia total" de políticas municipales de juventud y ha exigido al Gobierno local del PP un plan de infraestructuras que fomente la participación, el ocio y la convivencia en los barrios.

El concejal socialista Ángel Ortiz ha acusado en una nota de prensa la "constante falta de inversión" en infraestructuras y programas de ocio en el entorno de Parque Azahara y todo el Distrito Poniente Norte, una situación que, según el edil, "viene repitiéndose año tras año sin que el Gobierno municipal haya impulsado una sola iniciativa que genere espacios de encuentro y participación, especialmente entre la juventud".

Ortiz ha lamentado que "no existe una sola propuesta de ocio alternativo, ni un programa estable que descentralice la oferta cultural y juvenil de la ciudad". En este sentido, ha recordado que "la política municipal no puede limitarse a organizar actividades en el centro, mientras barrios como Poniente Norte siguen esperando equipamientos que den respuesta a su población joven y a las familias que demandan espacios de convivencia seguros".

Por ello, el grupo municipal socialista ha propuesto iniciar de manera "inmediata" los trámites necesarios para la construcción de una nueva Casa de la Juventud en Parque Azahara, un equipamiento "moderno, abierto y participativo", con salas polivalentes, espacios para la creación artística, formación digital y zonas de ocio alternativo seguro.

"El objetivo --ha explicado Ortiz-- es ofrecer a los jóvenes un lugar donde desarrollar sus proyectos, expresarse libremente y disfrutar de actividades culturales y formativas sin tener que desplazarse fuera de su barrio".

El concejal socialista ha subrayado que esta propuesta "no es sólo una inversión en ladrillo, sino en igualdad de oportunidades". "Córdoba necesita políticas de juventud que lleguen a todos los barrios, y no una ciudad a dos velocidades donde la oferta se concentra siempre en el mismo lugar", ha añadido.

Ortiz ha pedido al alcalde, José María Bellido, que "abandone la inercia de la desidia y escuche a los jóvenes de Poniente Norte", recordando que "la participación y el ocio son herramientas fundamentales para construir comunidad, prevenir conductas de riesgo y fortalecer el tejido social de los barrios".

Finalmente, el edil socialista ha reiterado que "el PSOE seguirá defendiendo un modelo de ciudad inclusivo, equilibrado y participativo, donde todos los distritos cuenten con los mismos recursos y oportunidades, y donde la juventud vuelva a ser una prioridad real en la agenda municipal".