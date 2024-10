PSOE-A no se reunirá con consejerías hasta que la Junta acepte abordar temas como sanidad, dependencia o vivienda

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE andaluz no atenderá solicitudes de consejerías de la Junta para abrir un diálogo político hasta que el Ejecutivo de Juanma Moreno acepte abordar temas que los socialistas consideran "urgentes y prioritarios" como sanidad, dependencia o vivienda.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes de la dirección del PSOE-A tras la reunión mantenida este miércoles por su secretario general, Juan Espadas, con el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, para buscar un acuerdo sobre la agenda del diálogo político propuesto por la Junta.

Los socialistas lamentan que desde el Gobierno andaluz siguen sin "concretar aún sobre qué aspectos quiere hablar" y en la reunión de este miércoles han trasladado su intención de "hacer llegar una propuesta próximamente".

"Lo que parece estar claro es que no están dispuestos a abordar los temas graves y urgentes que preocupan a los andaluces y en los que tenemos posturas antagónicas como sanidad, dependencia o vivienda", lamentan desde el PSOE-A.

Por todo ello, concluyen que "no hay en estos momentos ninguna cuestión encima de la mesa y hasta que no alcancemos algún acuerdo sobre temas que interesen a ambas partes no vamos a atender ninguna petición de consejerías al respecto".