PSOE-A pedirá el jueves a la Junta en el Parlamento "políticas de prevención y reparación de la violencia vicaria"

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista defenderá el próximo jueves día 24 de junio una proposición no de ley (PNL) en el Pleno del Parlamento con la que quiere que desde la Cámara se inste al Gobierno andaluz a "impulsar las políticas de prevención, sensibilización, atención y reparación de la violencia vicaria", que así es como se define a aquella ejercida sobre los hijos para dañar a la madre.

Además, la iniciativa del PSOE-A, consultada por Europa Press, pide al Parlamento que inste a la Junta a que rechace "cualquier posicionamiento político negacionista que cuestione la violencia machista hacia las mujeres y sus hijos e hijas, creando los recursos de apoyo social, educativo, médico, psicológico y jurídico que sean necesarios, incorporando los recursos personales y presupuestarios en las consejerías con competencias en materia sanitaria, educativa, y en materia de justicia, a fin de reforzar la detección, atención y reparación de los casos de violencia vicaria".

En la exposición de motivos de la PNL, el Grupo Socialista explica que Andalucía fue "la primera comunidad autónoma en incluir, en la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, la violencia vicaria y proteger como víctima de violencia de género a 'las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados' (...), definiendo la violencia vicaria como la ejercida sobre los hijos e hijas, que incluye toda conducta ejercida por el agresor que sea utilizada como instrumento para dañar a la mujer".

"La violencia vicaria es una forma de terrorismo machista por el que las hijas y los hijos se transforman en objetos para continuar el maltrato y la violencia hacia la madre", sentencia el PSOE-A en su iniciativa, en la que alude al reciente caso de la desaparición en Canarias de "las pequeñas Anna y Olivia, y la aparición del cuerpo de la mayor de las hermanas, que ha conmocionado a la sociedad española".

Tras advertir de que "el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) tiene detectados en España a 471 menores en riesgo de convertirse también en víctimas de sus propios padres", desde el PSOE-A sostienen que "no podemos permitir que, mientras siguen ocurriendo asesinatos a mujeres y de sus hijos e hijas, se sigan cuestionando las políticas de igualdad y de violencia de género en Andalucía".

"No podemos permitir que los avances que creímos conquistados se pongan en entredicho y cada vez más las mujeres andaluzas seamos moneda de cambio ante los ataques de la ultraderecha", subraya el PSOE-A en su iniciativa, en la que sentencia que, "en Andalucía y en España, eliminar la violencia de género y proteger a las víctimas no es una opción, es una obligación, y la ideología negacionista no puede estar por encima de nuestras leyes".