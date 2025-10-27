PSOE-A pedirá en el Parlamento la comparecencia de Amama y de delegados de Salud de la Junta por los cribados de cáncer

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista va a solicitar la comparecencia en el Parlamento andaluz tanto de una representación de Amama --asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla--, como de los delegados territoriales de Sanidad de la Junta por el caso de los fallos detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza.

Así lo ha anunciado este lunes la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla para valorar el resultado de la concentración de este pasado domingo convocada por Amama ante el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia del Gobierno andaluz.

Además, la también vicesecretaria general del PSOE-A se ha hecho eco de una información que publicaba este fin de semana el diario 'El País' según la cual "en el año 2021 el programa del cribado del cáncer en Andalucía se privatizó", de forma que, "de estar gestionado por la Escuela Andaluza de Salud Pública" pasó a que lo fuera por "una empresa privada", siguiendo una "decisión" que se tomó en la etapa del actual presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, como consejero de Salud, según ha remarcado.

Al hilo, la portavoz socialista ha aseverado que Jesús Aguirre "no puede seguir al frente de la presidencia del Parlamento ni un minuto más", y ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "premió" y "blindó" con dicho puesto a quien había sido consejero de Salud y que "ha demostrado claramente que vino de la mano" del también líder del PP-A "a destrozar la sanidad pública en Andalucía, y que ha generado gran parte del problema que tenemos en estos momentos encima de la mesa", según ha advertido.

María Márquez ha enumerado algunas de las "muchas preguntas" que tiene el PSOE-A en relación a este asunto, como "por qué el programa del cribado del cáncer pasó en 2021 de estar gestionado por la Escuela Andaluza de Salud Pública a una empresa privada", así como "si es cierto que no se informaba de las pruebas" de mamografías "desde 2021 porque se entendía que lo hacía la nueva empresa" que gestionaba el programa, y, "si los los trabajadores lo denunciaron, por qué no se actuó" desde la Junta.

"Queremos tener respuesta a todas estas preguntas, porque sabemos que estamos ante la punta del iceberg del problema", ha aseverado María Márquez, que en ese punto ha anunciado que desde el PSOE-A "no van a parar", y tras criticar que, tras la reestructuración del Gobierno andaluz acometida por el presidente al hilo de la dimisión de Rocío Hernández como consejera de Salud, "se carguen" la comisión específica sobre Salud que había en el Parlamento, la portavoz del Grupo Socialista ha señalado que sus diputados van a "registrar una pregunta de máxima actualidad sobre este contrato, sobre la privatización de los cribados".

Además, los socialistas van a pedir que "desfilen por el Parlamento de Andalucía todos los gerentes de los hospitales públicos" de la comunidad y "los delegados de Salud de las provincias", de forma que, ya este próximo jueves, 30 de octubre, desde el PSOE-A van a pedir que, "de manera extraordinaria, desfile" en el Parlamento el actual delegado de Salud de la Junta en Sevilla, Manuel Molina, que "fue gerente del hospital Virgen del Rocío" de la capital andaluza.

Además, ha avanzado que el Grupo Socialista también va a pedir la "comparecencia" de una representación de Amama, para que la "voz" de dicha asociación llegue "al Parlamento de Andalucía", según ha remarcado María Márquez, quien ha puesto de relieve que desde la propia asociación pedían este domingo, en el marco de la citada concentración ante el Palacio de San Telmo, "que se investigara, que se pusiera luz y taquígrafos y que hubiera transparencia" sobre lo ocurrido con el programa de cribado de cáncer de mama.

Asimismo, el PSOE-A quiere también conocer "las actas de todas las reuniones de la comisión de seguimiento que ha anunciado" el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, sobre esta crisis, así como "los papeles de los tres planes que han contado" desde el Gobierno andaluz para afrontar esta crisis, de los que, "aparte de los titulares que hay en los medios de comunicación, no tenemos nada más", según ha advertido.

La representante del PSOE-A ha instado al Gobierno del PP-A a que "se dejen de anuncios, de titulares", así como ha advertido de que ya no se creen "nada" del Ejecutivo de Juanma Moreno, porque "llevamos un mes desde que se destapara este escándalo y estamos en la fase cero de la resolución de la crisis", y "cada día" que pasa surge "un escándalo nuevo", según ha denunciado.

PRESUPUESTOS

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre el proyecto de Presupuesto de la Junta para el año 2026, que esta semana tiene previsto aprobar el Consejo de Gobierno, María Márquez ha explicado que el Grupo Socialista acudirá este lunes por la tarde a una reunión con la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social al hilo de este asunto, pero ha advertido de que acuden a esta cita "sin papeles", porque desde el departamento que dirige Carolina España no les han dado "absolutamente ningún tipo de información" de forma previa al encuentro.

Además, María Márquez ha subrayado que a lo largo de "todos estos años" de Gobierno de Juanma Moreno "nos han venido a contar" que cada presupuesto era el "más grande de la historia de Andalucía, que se destinaba más dinero que nunca a la sanidad" con esas cuentas, y "la realidad es que la sanidad funciona peor que nunca", según ha aseverado la portavoz socialista, que ha concluido poniendo de relieve que, este año, la presentación del Presupuesto de la comunidad autónoma coincide con "el escándalo más grave que vive Andalucía en su historia en materia sanitaria", y desde el PSOE-A no esperan "absolutamente nada" de dicho proyecto del Gobierno del PP-A.