PP-A defiende respuesta de Junta ante problema de cribado y critica "el populismo de la pinza PSOE-Vox por arañar votos"

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha defendido este lunes, tras la concentración que se desarrolló ayer ante el Palacio de San Telmo de Sevilla, la respuesta que el Gobierno andaluz está dando ante el problema con el cribado de cáncer de mama y ha censurado el "populismo de la pinza PSOE-Vox por arañar votos".

En rueda de prensa, Repullo ha manifestado que "el populismo" en el que están el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "no soluciona los problemas, sino que los agrava".

"Debemos avanzar de la mano, más allá de las siglas, más allá del sectarismo y más allá del interés particular de cada uno", según Repullo, quien ha querido dejar claro que, ante el problema con el cribado de cáncer de mama, el Gobierno andaluz "ha asumido su responsabilidad y ha tendido la mano tanto a las asociaciones como a la oposición para trabajar juntos por el bien de las mujeres afectadas".

En su opinión, esa es la respuesta que la ciudadanía dio ayer en muchos lugares de Andalucía, con motivo de las manifestaciones por los fallos en el cribado de cáncer de mama, y ha confiado en que el PSOE-A "se haya dado cuenta de que su estrategia de desacreditar al sistema andaluz de salud y a los profesionales sanitarios por arañar un puñado de votos no es sólo un tremendo error, sino también una colosal irresponsabilidad".

Repullo ha criticado un "PSOE inmoral que hace pinza con Vox" con el fin de "abrir juntos heridas para sacar beneficios en las urnas".

Ha dicho que sorprende que María Jesús Montero, que fue la consejera de salud en la Junta "que destrozó" la sanidad pública, intente ahora "dañar el sistema sanitario precisamente cuando más se invierte".

Ha señalado que Montero no tiene un "plan para esta tierra" y "o sabe qué quiere y mucho menos hacia dónde llevar Andalucía". "Está con los independentistas, con la desigualdad, está en crujir a impuestos a los ciudadanos, está en recaudar más para pagar más favores, y está en su supervivencia al no tener presupuestos ni capacidad para impulsar leyes", ha sostenido.

Ha añadido que Montero se dedica a "salvar al soldado Sánchez, y a contentar todas las exigencias, ya sean económicas o políticas, de los independentistas y de sus socios", un plan que "perjudica a Andalucía".

El dirigente popular ha denunciado que Montero, en vez de impulsar una reforma de la financiación "justa y transparente para todos, opta por reforzar los desequilibrios, perpetuando un modelo injusto e insolidario", y eso "va contra Andalucía".

Ha alertado de que "el modelo Montero es hacer oposición desde la Moncloa al Gobierno de Juanma Moreno; mentir, insultar y poner obstáculos a cualquier proyecto andaluz para intentar asfixiar y bloquear a esta tierra".

Para Repullo, "Sánchez y Montero están cercados por la corrupción, cercados por la sospecha, con billetes de 200 euros en su sede mientras las familias hacen cuentas para llegar a fin de mes".