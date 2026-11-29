Archivo - Zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería). A 15 de julio de 2026 en Bédar, Almería (Andalucía, España) (Foto de archivo).- Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Nov. (EUROPA PRESS)

El Grupo Socialista tiene previsto defender el próximo jueves, 3 de diciembre, en la comisión de Presidencia, Sanidad y Emergencias del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) con la que quiere que se inste al Gobierno de la Junta a "crear el Fondo Andaluz de Emergencias, Catástrofes y Reparación de Daños".

Así se recoge en el texto de esta iniciativa, consultada por Europa Press, en la que el Grupo Socialista agrega que dicho fondo debe ser un "mecanismo autonómico permanente destinado a financiar ayudas extraordinarias y actuaciones de asistencia, recuperación y reparación de los daños ocasionados por incendios forestales, inundaciones, fenómenos meteorológicos extremos, terremotos y otros fenómenos sísmicos, así como por otras emergencias o catástrofes graves que afecten a Andalucía".

La proposición no de ley plantea que la regulación de dicho fondo "deberá contemplar expresamente la atención prioritaria a las familias de las personas fallecidas, incluidas las de las quince víctimas mortales del incendio de Los Gallardos y Bédar (Almería), a quienes hayan sufrido lesiones graves o secuelas permanentes y a las personas que hayan perdido su vivienda habitual, explotaciones agrarias o medios de subsistencia".

También, "la financiación de actuaciones de rehabilitación y reconstrucción, restablecimiento de servicios públicos esenciales, reparación de infraestructuras municipales, recuperación de explotaciones agrícolas y ganaderas y restauración ambiental, en el ámbito de las competencias autonómicas", agrega la iniciativa socialista.

Por otro lado, el PSOE-A quiere con esta PNL que el Parlamento inste a la Junta a "aprobar, antes del 30 de marzo de 2027, la regulación del Fondo Andaluz de Emergencias, Catástrofes y Reparación de Daños y adoptar las medidas necesarias para su puesta en funcionamiento, determinando su régimen jurídico, financiación estable, personas beneficiarias, criterios objetivos de valoración y cuantificación de los daños, procedimientos simplificados de solicitud y resolución, plazos máximos de tramitación y mecanismos de coordinación administrativa, control y transparencia". Dicha regulación "deberá contemplar expresamente la posibilidad de atender, mediante las correspondientes disposiciones transitorias, a las personas damnificadas por catástrofes anteriores a su entrada en vigor, especialmente a las familias de las víctimas mortales del incendio de Los Gallardos y Bédar, sin exigir la previa declaración de responsabilidad patrimonial para acceder a las ayudas extraordinarias y sin perjuicio de las indemnizaciones que legalmente correspondan, evitando duplicidades compensatorias", puntualiza el texto de la iniciativa.

El Grupo Socialista quiere además con esta PNL que se inste a que el Consejo de Gobierno remita al Parlamento de Andalucía, "antes del 30 de junio de 2027, un primer informe sobre la efectiva constitución y puesta en funcionamiento del Fondo, su dotación económica, las solicitudes recibidas, las ayudas concedidas o en tramitación y las actuaciones previstas, con información desagregada por provincias y municipios afectados".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos para justificar esta proposición no de ley, desde el Grupo Socialista subrayan que Andalucía, "por sus características geográficas, climáticas, geológicas y territoriales, se encuentra especialmente expuesta a diferentes riesgos naturales, como incendios forestales, inundaciones, episodios de lluvias torrenciales, depresiones aisladas en niveles altos (DANA), temporales, terremotos y otros fenómenos sísmicos, que pueden ocasionar pérdidas humanas, lesiones graves, destrucción de viviendas, daños en infraestructuras y servicios públicos y pérdida de explotaciones agrarias, actividades económicas y medios de subsistencia".

"Las consecuencias de estas situaciones no desaparecen cuando concluyen las operaciones de emergencia", advierte la iniciativa socialista, que en esa línea pone de relieve que "las personas damnificadas y las familias de las víctimas mortales pueden afrontar durante años graves perjuicios personales, familiares, económicos y psicológicos que requieren una respuesta institucional sostenida, capaz de atender sus necesidades inmediatas, facilitar la recuperación de sus condiciones de vida y contribuir a la reparación de los daños sufridos".

En este contexto, desde el PSOE-A consideran que "resulta necesaria la creación de un Fondo Andaluz de Emergencias, Catástrofes y Reparación de Daños, concebido como un instrumento autonómico permanente de apoyo económico, asistencia y recuperación ante situaciones de especial gravedad, que permita atender tanto las necesidades urgentes de las personas damnificadas como las actuaciones posteriores de reparación y reconstrucción".

Este Fondo --sostiene la PNL-- "debe prestar especial atención a las familias de las personas fallecidas, a quienes hayan sufrido lesiones graves o secuelas permanentes y a las personas que hayan perdido su vivienda habitual, explotaciones agrarias o medios de subsistencia", así como "debe permitir financiar actuaciones de rehabilitación y reconstrucción, recuperación de actividades económicas, reparación de infraestructuras municipales y servicios públicos esenciales, restauración ambiental y recuperación de los espacios naturales afectados", se puede leer también en la proposición no de ley.