PSOE-A pedirá esta semana desde el Parlamento que la Junta apoye la propuesta de reducción de jornada a 37,5 horas

Archivo - La portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, y los portavoces adjuntos, Ángeles Férriz y Rafael Recio, en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista tiene previsto defender el próximo jueves, 9 de octubre, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) en apoyo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales propuesta por el Gobierno central.

En concreto, la iniciativa socialista, consultada por Europa Press, plantea que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "apoyar la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales en cómputo anual, sin merma salarial, impulsada por el Gobierno de España y acordada con las organizaciones sindicales".

Además, el Grupo Socialista quiere con esta PNL que el Parlamento inste a la Junta a "reconocer el carácter histórico, social, feminista y de salud pública de esta medida, que supondría un avance real en igualdad, conciliación y bienestar".

La iniciativa defiende en su exposición de motivos que el Gobierno "ha dado un paso histórico al aprobar en Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Reducción de la Jornada Laboral, Registro de Jornada y Derecho a la Desconexión, fruto del acuerdo con las organizaciones sindicales mayoritarias", ya que, "por primera vez en más de cuatro décadas se plantea una reducción de la jornada ordinaria de trabajo de 40 a 37,5 horas semanales en cómputo anual, sin merma salarial".

"Este proyecto constituye una de las reformas laborales más trascendentes de los últimos tiempos, comparable a la conquista de la jornada de ocho horas de 1919", según subraya el Grupo Socialista en su PNL, que valora que esta medida "responde a las demandas de trabajadores" y "a las transformaciones del siglo XXI, devolviendo a la ciudadanía lo que el progreso económico y tecnológico les debe: más tiempo para vivir, cuidar y conciliar, sin pérdida de poder adquisitivo".

Tras lamentar que "la iniciativa se encuentra actualmente paralizada tras la tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, afrontando la oposición de las derechas y de la patronal, que han tratado de frenar un avance social de gran calado", el Grupo Socialista subraya que "sus implicaciones para Andalucía son particularmente relevantes".

Así, desde el PSOE-A defienden que "en una comunidad con un tejido productivo basado en sectores como la hostelería, el comercio y la agricultura donde las jornadas laborales suelen ser más extensas y con menor cobertura sindical, la reducción de jornada supondrá un avance real en igualdad de derechos, evitando trabajadores de primera y de segunda".

"Andalucía tiene en esta medida una oportunidad para que la reducción de jornada se traduzca en más empleo, más igualdad y más cohesión social", se puede leer en la iniciativa socialista, que sostiene que el Parlamento andaluz, "como institución representativa de la voluntad popular, no puede permanecer ajeno a uno de los avances sociales y laborales más trascendentes de las últimas décadas".