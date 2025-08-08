El PSOE pide al Ayuntamiento de Córdoba celeridad en la compra de autobuses y en instalación del sistema de 'ticketing'

Archivo - Un autobús de Aucorsa en una parada en Ronda de los Tejares, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado al Gobierno municipal del PP que "inste a la empresa Aucorsa a cumplir con la compra de autobuses y la instalación del nuevo sistema de 'ticketing'", que "hubiera sido muy oportuno que estuviera instalado para septiembre de 2025, coincidiendo con la entrada del nuevo curso escolar".

En una nota, el PSOE ha subrayado la importancia de que "todos los usuarios puedan habituarse a esta nueva forma de compra de billete" y ha exigido "una campaña de información para que sepan cómo acceder a este nuevo sistema. La relevancia de la fecha de septiembre radica en que es cuando hay una mayor afluencia de personas que utilizan el autobús escolar", ha detallado.

Bernal ha manifestado que "desde el PSOE se ha consultado en varios consejos sobre la fecha para la instalación de este nuevo sistema de 'ticketing', pero no se les ha proporcionado ninguna fecha". Asimismo, "llevan tiempo solicitando la fecha para la compra de los autobuses prometidos, los cuales llevan más de año y medio presupuestados sin que se sepa cuándo se van a adquirir", ha asegurado.

Por todo ello, el PSOE ha instado al equipo de Gobierno en el Ayuntamiento a "actuar con la urgencia necesaria para garantizar la modernización del transporte público y un servicio adecuado para todos los ciudadanos".