PSOE pide concentrar el voto útil en la provincia de Jaén para "frenar la involución" de PP y Vox

Reparto electoral en Alcaudete con Juan Francisco Serrano y Yolanda Caballero - PSOE

JAÉN, 14 Nov. (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Jaén Juan Francisco Serrano ha realizado un llamamiento a la "gran movilización" en la provincia y ha reclamado una "apuesta decisiva" por concentrar el voto útil en las siglas socialistas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Tenemos equipo, líder y el mejor proyecto para España. Vamos a hacer lo imposible para lograr una gran movilización y concentrar el voto útil entre la gente progresista. Los escaños en la provincia de Jaén se suman votando al PSOE", ha aseverado.

Durante un paseo electoral en el municipio jiennense de Alcaudete, Serrano ha advertido de que en estos comicios "hay que ganar y hay que gobernar para frenar la involución que traerían Feijóo y Abascal". En este sentido, ha alertado de que "si PP y Vox hablan de pensiones, es para decir que van a recortar y privatizar", mientras que "si hablan de derechos, es para anular conquistas históricas".

El candidato socialista ha contrapuesto los dos modelos que, a su juicio, se presentan el 29 de noviembre: "O un Gobierno progresista de Pedro Sánchez y Carlos Cuerpo, que está haciendo que España sea relevante y que tire de la economía a nivel europeo; o un Gobierno de Feijóo y Abascal, con involución, recortes y una España en negro, con retrocesos para las mujeres y los jóvenes".

Asimismo, Serrano se ha referido al impacto de las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la provincia de Jaén. Según ha detallado, bajo el mandato socialista las pensiones han experimentado un crecimiento de casi el 50 por ciento y se ha alcanzado "la tasa de paro más baja de nuestra historia". "Nunca antes había habido tantos jiennenses trabajando en nuestra provincia", ha subrayado.

En materia salarial, el candidato ha recordado que el PP "dejó el salario mínimo en 730 euros" y ha destacado que en la actualidad la cifra se sitúa en los 1.221 euros gracias a la gestión del PSOE, un indicador que, según ha remarcado, continúa "creciendo".

En el acto también ha intervenido la secretaria general del PSOE de Alcaudete, Yolanda Caballero, quien ha calificado estas elecciones generales de "vitales" para el futuro del país.

Caballero ha señalado que lo que está en juego es el propio "modelo de sociedad", teniendo que elegir entre "una sociedad igualitaria o el retroceso a una sociedad dual donde haya más privilegios para unos pocos y menos derechos para otros".

Finalmente, ha reafirmado el compromiso de su formación con "la defensa de los derechos y de los servicios públicos", mostrándose convencida de la victoria socialista en las urnas.