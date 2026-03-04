El PSOE pide la dimisión de la concejala de Igualdad de Pinos Puente (Granada) tras su condena por agredir a una vecina

Archivo - El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada), Enrique Medina, en una imagen reciente - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

PINOS PUENTE (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Pinos Puente, Enrique Medina, ha exigido la dimisión inmediata de la concejala de Igualdad de este municipio del área metropolitana de Granada, Margarita Álvarez, de IU, tras ser condenada por la agresión a una vecina a nueve meses de multa, una orden de alejamiento y una indemnización.

Medina ha señalado en una nota de prensa que "no todo vale en política y mucho menos cuando se ostenta una responsabilidad pública, máxime si cabe cuando se está al frente de la concejalía de Igualdad". En este sentido, ha subrayado que "una persona condenada por agredir a una mujer no puede seguir representando ni un minuto más a la ciudadanía desde un área que debe ser ejemplo de defensa, respeto y protección por lo que hay que asumir responsabilidades políticas".

El dirigente socialista ha afirmado que esta situación, en cualquier caso, "es incompatible con el ejercicio de cualquier responsabilidad institucional" y ha reclamado "coherencia y ejemplaridad" a todas y todos los concejales que forman parte del gobierno municipal, un tripartito encabezado por IU en que también se incluyen el PP y la Unión Independiente del Municipio de Pinos Puente.

"La confianza de la ciudadanía en sus representantes se basa en la integridad y en el respeto a la ley. Cuando eso se quiebra, la única salida digna es la dimisión o el cese de la concejala por parte del alcalde, Iván Fernández, que debe evidenciar su tolerancia cero ante la violencia", ha añadido Medina.

Asimismo, Medina ha instado al PP y al grupo independiente, como integrantes del equipo de gobierno, a que se posicionen públicamente. "Esperamos un pronunciamiento claro por su parte. Si no exigen la dimisión de la concejala condenada, estarán amparando legitimando una conducta que no debe tener cabida en nuestro Ayuntamiento".

Por último, Medina ha advertido de que "si PP y grupo independiente miran hacia otro lado quedará en evidencia una vez más que la moción de censura presentada el pasado mes de diciembre contra el PSOE no respondía a criterios de regeneración ni de interés general sino a un pacto de conveniencia alcanzado entre ellos".

"La ciudadanía merece un equipo de gobierno ejemplar. Y eso empieza por asumir responsabilidades ante esta condena a la concejala de Igualdad", ha concluido.

Por su parte, la secretaria de Igualdad del PSOE de Granada, Mari Carmen López, ha instado al alcalde de la localidad, Iván Fernández, que defienda sin titubeos los derechos de las mujeres. En este caso, "debe condenar públicamente la agresión y evitar que al frente de la Concejalía de Igualdad esté una mujer condenada por agredir a otra en el municipio", ha aseverado.

A su juicio, "esta la única forma de que las políticas de igualdad de género no queden desacreditadas y su postura sea claramente de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia sin excepciones".