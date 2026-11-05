PSOE-A pide por escrito a Mestre que "reconsidere" la celebración del debate del Presupuesto el día de la huelga general

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha formalizado en el Registro del Parlamento de Andalucía el escrito para reclamar a la Presidencia de dicha institución, que encabeza Ana Mestre (PP-A), que "reconsidere" su decisión de celebrar el debate la totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2027 el próximo miércoles, 11 de noviembre, coincidiendo con la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios, y para insistir en su solicitud de que se traslade dicho debate a la segunda jornada plenaria prevista para el jueves 12 de noviembre.

Según ha informado el PSOE-A en una nota este jueves, el Grupo Socialista ha defendido en su escrito que dicho orden del día alternativo no implica "suspender el trabajo parlamentario, impedir el debate ni paralizar la tramitación de una ley", por lo que exige a la presidenta de la Cámara, Ana Mestre, y a la Mesa --en la que PP-A y Vox tienen mayoría-- que "aclaren formalmente las razones concretas de su rechazo al cambio de fecha".

La formación socialista ha advertido de que la decisión de la Presidencia del Parlamento de mantener el debate a la totalidad del nuevo presupuesto con una huelga general convocada "pese a las alternativas planteadas puede interpretarse como una actuación dirigida a dificultar la participación y restar visibilidad a la jornada de movilización sindical".

Además, el Grupo Socialista ha solicitado en este mismo escrito "que se revisen los criterios aplicados" para la "reprogramación de iniciativas pendientes debido a la suspensión del último pleno ordinario por el accidente ferroviario de Urda" (Toledo), "con detalles sobre las propuestas recuperadas de cada partido, las que continúan aplazadas y su incidencia sobre los respectivos" cupos parlamentarios.

Desde el PSOE-A se pide así a la Presidencia y a la Mesa de la Cámara "que se adopten las medidas necesarias" para retomar las iniciativas socialistas pendientes de debate "sin imponer una reducción injustificada de sus cupos" en próximas sesiones plenarias.

En esta línea, se reclama expresamente que la Presidencia del Parlamento aclare "los criterios de prioridad" empleados para incluir en la sesión plenaria del mismo 11 de noviembre la proposición de reforma de la Cámara de Cuentas de Andalucía impulsada por PP-A y Vox, que aparece en el orden del día "pese a que iniciativas como el debate general sobre vivienda siguen sin fecha".

La formación socialista pide información sobre el "estado procedimental" de esta propuesta, "las razones que impiden su sustanciación y la previsión de cara a próximos plenos", así como, finalmente, exige que la Presidencia de la Mesa "analice y resuelva las peticiones formalizadas por escrito antes de la celebración de las sesiones plenarias de los días 11 y 12 de noviembre".