El PSOE pide explicaciones a Fomento sobre la "vulneración del derecho a la huelga" en Cetursa

Archivo - La parlamentaria andaluza del PSOE Olga Manzano. Archivo. - PSOE - Archivo

GRANADA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha exigido a la consejera de Fomento en funciones, Rocío Díaz, que explique por qué Cetursa "vulneró el derecho fundamental de huelga" de los trabajadores de Sierra Nevada durante el conflicto laboral vivido a principios de 2025.

La parlamentaria andaluza Olga Manzano ha señalado que "el reconocimiento judicial por parte de Cetursa de que realizó contrataciones para sustituir a personal que secundaba la huelga constituye un hecho de enorme gravedad que trasciende el ámbito laboral, por lo que le exige que asuma responsabilidades políticas".

"Estamos hablando de una empresa pública que ha reconocido judicialmente haber vulnerado un derecho fundamental recogido en la Constitución. No es una cuestión menor, ni una simple discrepancia laboral, sino un ataque a un derecho básico de los trabajadores y trabajadoras", ha subrayado.

Manzano ha considerado "inadmisible" que una administración pública, que debe ser ejemplo de respeto a la legalidad, termine reconociendo ante un juzgado que actuó vulnerando un derecho constitucional.

"Cuando una empresa pública admite una vulneración de este tipo, las responsabilidades no pueden quedarse únicamente en el ámbito judicial. También existe una evidente responsabilidad política", ha afirmado.

Por ello, la socialista ha reclamado a Rocío Díaz que "explique públicamente qué instrucciones dio, a quién se las dio y por qué se permitió sustituir a trabajadores que ejercían legítimamente su derecho a la huelga", además de aclarar "si piensa asumir alguna responsabilidad por unos hechos tan graves".

Para el PSOE, este "reconocimiento judicial evidencia una forma de gestionar los conflictos laborales basada en la vulneración de derechos en lugar del diálogo y la negociación".

"La Junta de Andalucía no puede exigir el cumplimiento de la ley a los demás mientras ella misma vulnera un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras. Esto es inadmisible, inconcebible y grave", ha concluido Manzano.

VERSIÓN DE CETURSA

Desde Cetursa explicaron hace unos días que, en relación al acuerdo alcanzado en sede judicial el pasado lunes 15 de junio relativo a contrataciones durante el procedimiento de convocatoria de huelga durante la temporada 24-25, el reconocimiento efectuado en sede de dicho proceso "se debió a la existencia de un error material en la transcripción de la cláusula contenida en los contratos objeto de controversia relativa a la causa de los mismos".

Respecto al fondo de la cuestión debatida la empresa ratifica que las contrataciones en su día realizadas "lo fueron, única y exclusivamente, para garantizar la seguridad en los medios materiales y humanos de la empresa, y de los usuarios de la estación, así como, para garantizar la posible reanudación del servicio conforme a la previsión contenida en el RD 17/1977 que resulta de aplicación y, que, en ningún caso, tuvieron por objeto la afectación del derecho de huelga".

De hecho, la huelga se realizó el 1 de marzo de 2025 y "paralizó por completo la actividad la actividad operativa de la estación". Las contrataciones objeto de controversia se produjeron con posterioridad al día de la huelga, por lo que no vulneraron los derechos de ningún trabajador fijo o eventual.