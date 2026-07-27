Incendios en España 2026: quién paga los daños, qué cubre tu seguro, cuánto indemniza y cómo reclamar

(Foto De ARCHIVO) Vista Del Incendio En El Valle Del Tiétar, A 25 De Julio De 2026, En Ávila, Castilla Y León (España)- MATEO LANZUELA / EUROPA PRESS

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

España encabezó la incidencia de incendios forestales en la Unión Europea durante el primer semestre de 2026, según los registros oficiales del programa Copernicus. En pleno apogeo de la temporada de incendios, marcada por una ola de calor, las detecciones térmicas por satélite revelan una actividad elevada de focos calientes en todo el territorio.

Ante esta situación, surgen numerosas dudas entre los afectados sobre cómo solicitar indemnizaciones y si pueden acceder a ayudas que compensen las pérdidas causadas por los incendios. A continuación, explicamos cómo operan los seguros en caso de incendios según la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa).

ES NECESARIO CONTAR CON UN SEGURO, ¿QUÉ HAGO SI NO LO TENGO?

Los más afectados por los incendios son los agricultores, ganaderos y residentes de las zonas afectadas, quienes deben reclamar indemnizaciones a través de sus seguros.

El seguro agrario lo contrata voluntariamente el agricultor o ganadero. Quienes carezcan de seguro deben estar atentos a las medidas que anuncie el Gobierno en el Consejo de Ministros.

¿QUÉ SEGUROS INTERVIENEN EN CASO DE INCENDIO?

Los incendios no son eventos que se encuentren bajo el ámbito de cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), por lo que su cobertura dependerá del tipo de seguro contratado, según Unespa.

Los seguros de multirriesgos (vivienda, comunidad de propietarios, comercio e industrias) incluyen la cobertura frente a incendio y los derivados por el humo. Asimismo, este tipo de seguros cubren los gastos producidos por la extinción del fuego y las tareas posteriores, como la retirada de enseres, el desescombro, la reposición de documentos públicos que se hayan destruido, según explica Unespa.

¿QUÉ CUBRE CADA TIPO DE SEGURO?

Para los que cuentan con un seguro, es necesario diferenciar entre los mismos y lo que cubre cada uno.

Seguro del hogar: cubre los daños de la vivienda como puertas, paredes y ventanas y así como muebles, electrodomésticos y enseres que hubiera dentro.

cubre los daños de la vivienda como puertas, paredes y ventanas y así como muebles, electrodomésticos y enseres que hubiera dentro. Seguro de comercio: daños del local y del contenido como muebles y mercancías.

daños del local y del contenido como muebles y mercancías. Seguro de la comunidad de propietarios: daños en la construcción y zonas comunes como el portal, escaleras y ascensores.

daños en la construcción y zonas comunes como el portal, escaleras y ascensores. Seguro de industrias: daños del inmueble y los de su contenido como máquinas y existencias.

daños del inmueble y los de su contenido como máquinas y existencias. Seguro de automóvil: aquellos vehículos con seguro a todo riesgo tienen cobertura frente a incendios. En los demás casos, hay que consultar en la póliza si se dispone de esta protección.

aquellos vehículos con seguro a todo riesgo tienen cobertura frente a incendios. En los demás casos, hay que consultar en la póliza si se dispone de esta protección. Seguro agrario: las cosechas y cabañas ganaderas aseguradas afectadas por los incendios están cubiertas por Agroseguro.

las cosechas y cabañas ganaderas aseguradas afectadas por los incendios están cubiertas por Agroseguro. Seguro de vida y accidentes: si hay personas fallecidas y tenían un seguro de vida, su aseguradora indemnizará a los beneficiarios que hubiera designado en el contrato. Los seguros de accidentes indemnizan a los heridos.

si hay personas fallecidas y tenían un seguro de vida, su aseguradora indemnizará a los beneficiarios que hubiera designado en el contrato. Los seguros de accidentes indemnizan a los heridos. Seguro de responsabilidad civil: La policía judicial determinará a través de su investigación si existe algún tipo de responsabilidad relacionada con el inicio y propagación del incendio que pueda dar lugar a que intervenga algún seguro de responsabilidad civil adicional.

¿Y SI NO CONOZCO CUÁL ES MI SEGURO CONTRATADO?

Si el asegurado no recuerda con quién tenía el seguro de hogar o comercio, puede contactar con su mediador habitual para que le informe (agente, corredor o entidad bancaria). Otra opción es consultar los movimientos en la cuenta corriente para ver qué aseguradora emitió el cargo.

¿CUÁNTO PAGA EL SEGURO?

Las aseguradoras indemnizarán los daños producidos, pero los importes desembolsados no podrán superar en ningún caso el valor del bien destruido o del límite estipulado en el contrato. A este tope se le conoce como 'Capital asegurado' o 'suma asegurada'.

¿CÓMO RECLAMAR A LA ASEGURADORA?

Agroseguro detalla el proceso a seguir ante un siniestro, que es similar al de otro tipo de seguros.

1) Comunicación del siniestro: el asegurado debe ponerse en contacto con su mediador o directamente con la aseguradora para notificar el siniestro

2) Tramitación y tasación: la aseguradora traslada el parte de siniestro a la entidad encargada de su gestión, que organiza el proceso de valoración con peritos profesionales independientes que visitan la explotación afectada.

3) Valoración y pago: una vez completada la tasación y definida la cuantía de los daños, se inician las gestiones administrativas para abonar la indemnización.

¿QUÉ OCURRE SI ME QUEDO SIN CASA?

Algunos seguros de vivienda incluyen la cobertura de inhabitabilidad, en ese caso, la aseguradora proporcionará ayuda para buscar alojamiento temporal. El alcance dependerá de las condiciones del contrato. Unespa recomienda conservar todos los recibos de los gastos para poder acreditarlos ante la aseguradora.