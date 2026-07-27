Diseños de los nuevos billetes de euro: una propuesta española aspira a llegar a tu cartera

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos empresas españolas figuran entre los diseños que aspiran a ser los futuros billetes de euro. En concreto, el estudio Cruz más Cruz y la firma Rubio & Del Amo, han elaborado su propuesta bajo la categoría de "cultura europea" con personalidades como María Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci y Bertha von Suttner.

La semana pasada, el Banco Central Europeo (BCE) desveló los diez diseños seleccionados para sustituir a los actuales billetes de euro y abrió una consulta pública para que los ciudadanos europeos muestren sus opiniones acerca de cada uno de los diseños.

Entre las propuestas, cinco versan sobre 'La cultura europea', centradas en el patrimonio cultural común y en europeos célebres, y las otras cinco tocan la temática 'Ríos y aves', que ensalza la resiliencia y la diversidad de los ecosistemas naturales de Europa.

¿POR QUÉ ES NECESARIO UN NUEVO DISEÑO?

Los bancos centrales actualizan periódicamente sus billetes o desarrollan nuevos modelos para dificultar su falsificación. La primera serie de billetes en euros entró en circulación hace más de veinte años y la segunda comenzó a introducirse en 2013.

El BCE busca con el nuevo diseño que los billetes sean más atractivos, cercanos e inclusivos para todos los europeos, incluidas las personas con discapacidad visual, y estudia además formas de reducir su impacto ambiental.

¿POR QUÉ HAY QUE ELEGIR ENTRE 'CULTURA EUROPEA' Y "RÍOS Y AVES'?

El Consejo de Gobierno del BCE eligió dos posibles temas teniendo en cuenta los resultados de las encuestas realizadas a europeos --basadas en siete temas preseleccionados preseleccionados por el banco central--

Las encuestas revelaron una fuerte preferencia por los temas 'La cultura europea', 'Ríos: las aguas de la vida en Europa' y 'Aves: libres, resilientes, evocadoras'. La institución decidió unir los dos temas relacionados con la naturaleza y el medio ambiente en un único tema.

¿QUÉ REPRESENTA CADA ELEMENTO DE LOS DISEÑOS?

LA CULTURA EUROPEA

5 euros: Maria Callas, vinculada a Grecia y a la ópera europea, representa las artes escénicas. En el reverso aparecen artistas callejeros de música, danza y teatro entreteniendo a los transeúntes.

Maria Callas, vinculada a Grecia y a la ópera europea, representa las artes escénicas. En el reverso aparecen artistas callejeros de música, danza y teatro entreteniendo a los transeúntes. 10 euros: Ludwig van Beethoven, compositor alemán clave en la música clásica, simboliza la cultura musical europea. En el reverso se muestra un festival con un coro de niños y jóvenes cantando.

Ludwig van Beethoven, compositor alemán clave en la música clásica, simboliza la cultura musical europea. En el reverso se muestra un festival con un coro de niños y jóvenes cantando. 20 euros: Marie Curie Sklodowska, científica polaca nacionalizada francesa, encarna la cultura universitaria y la investigación. En el reverso se ve un aula de colegio o universidad con una profesora y sus alumnos.

Marie Curie Sklodowska, científica polaca nacionalizada francesa, encarna la cultura universitaria y la investigación. En el reverso se ve un aula de colegio o universidad con una profesora y sus alumnos. 50 euros: Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español y figura central de la literatura en español, representa las bibliotecas y la lectura. En el reverso aparece una biblioteca con adultos leyendo y dos niños frente a una estantería.

Miguel de Cervantes Saavedra, escritor español y figura central de la literatura en español, representa las bibliotecas y la lectura. En el reverso aparece una biblioteca con adultos leyendo y dos niños frente a una estantería. 100 euros: Leonardo da Vinci, genio italiano del Renacimiento, simboliza los museos, el arte y las exposiciones. En el reverso se muestran adultos y niños contemplando obras de arte urbano y contemporáneo al aire libre.

Leonardo da Vinci, genio italiano del Renacimiento, simboliza los museos, el arte y las exposiciones. En el reverso se muestran adultos y niños contemplando obras de arte urbano y contemporáneo al aire libre. 200 euros: Bertha von Suttner, pacifista austríaca y Nobel de la Paz, representa las plazas públicas como espacios cívicos. En el reverso se observa una plaza arbolada donde adultos y niños se reúnen, pasean y juegan.

RÍOS, AVES E INSTITUCIONES EUROPEAS

5 euros: Un río de manantial de montaña, con el treparriscos junto a un paisaje montañoso. En el reverso aparece el Parlamento Europeo.

Un río de manantial de montaña, con el treparriscos junto a un paisaje montañoso. En el reverso aparece el Parlamento Europeo. 10 euros: Un río de cascada, con un martín pescador en una cascada o poza de agua. En el reverso figura la Comisión Europea.

Un río de cascada, con un martín pescador en una cascada o poza de agua. En el reverso figura la Comisión Europea. 20 euros: Un río de valle fluvial encajado, con una colonia de abejarucos. En el reverso aparece el Banco Central Europeo.

Un río de valle fluvial encajado, con una colonia de abejarucos. En el reverso aparece el Banco Central Europeo. 50 euros: Un río divagante, con una cigüeña blanca volando. En el reverso se muestra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Un río divagante, con una cigüeña blanca volando. En el reverso se muestra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 100 euros: Muestra la etapa de un río de desembocadura, con una avoceta. En el reverso figura el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

Muestra la etapa de un río de desembocadura, con una avoceta. En el reverso figura el Consejo Europeo y el Consejo de la Unión Europea. 200 euros: Un río de paisaje marino, con un alcatraz atlántico volando sobre olas oceánicas. En el reverso aparece el Tribunal de Cuentas Europeo.

¿CUÁNDO LLEGARÁN LOS NUEVOS BILLETES A LOS BOLSILLOS DE LOS CIUDADANOS?

Una vez elegidos los diseños de los futuros billetes, el Consejo de Gobierno decidirá cuándo producir y emitir los nuevos billetes. Deberán pasar varios años hasta que los nuevos billetes entren en circulación y lleguen a los bolsillos de los ciudadanos.

Las distintas denominaciones de la serie actual de billetes en euros se introdujeron gradualmente a lo largo de varios años. Todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre cuándo y cómo entrarán en circulación los futuros billetes en euros.

¿QUIÉN TOMARÁ LA DECISIÓN DEFINITIVA SOBRE EL TEMA Y LOS DISEÑOS?

La decisión definitiva la adoptará el Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta las opiniones del público y de los grupos de expertos.

"Durante todo el proceso, quisimos asegurarnos de que se escucharan las voces de los europeos, porque si imprimimos los billetes, los billetes son vuestros", declaró la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

¿CÓMO ACCEDER A LA ENCUESTA?

Los ciudadanos de la Unión Europea pueden participar en la consulta pública a través de la página web del Banco Central Europeo (BCE), donde deberán valorar cada una de las diez propuestas preseleccionadas hasta el 21 de septiembre.

Esta consulta pública no cuenta con la facultad de seleccionar al diseño finalista, sino "sino recabar la opinión pública sobre cada propuesta para apoyar la toma de decisiones del Consejo de Gobierno sobre el diseño final".