Japón registra un terremoto de magnitud 7,1 frente a la isla de Kyushu y activa la alerta de tsunami

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MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter ha sacudido a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, según ha indicado la Agencia Meteorológica de Japón, que ha emitido una alerta de tsunami para zonas del suroeste del país.

Las autoridades han indicado así que el epicentro se encuentra frente a la isla de Kyushu, con un hipocentro situado a una profundidad de 10 kilómetros, sin que por ahora haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales.

Asimismo, han pedido a la población mantenerse alejada de la zonas costeras en la medida de lo posible y han hecho hincapié en que la intensidad del seísmo es de 7, la más alta en la escala japonesa, según informaciones de la agencia de noticias Kyodo.