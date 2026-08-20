El PSOE pide explicaciones a la Junta por el retraso en el pago de la prestación a un dependiente cordobés de Grado III+

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba, Esteban Morales, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Esteban Morales exigirá explicaciones a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, explicaciones "por el retraso en el pago de la prestación a una persona con Grado III+ de dependencia extrema, un derecho que la propia Junta reconoció hace casi cuatro meses y que todavía no ha hecho efectivo".

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales ha explicado que se trata de "una persona con una enfermedad neuromuscular de alta complejidad. Su familia solicitó la revisión del grado de dependencia el 23 de diciembre de 2025. La Ley fija un plazo máximo de tres meses para resolver este tipo de expedientes, dada la gravedad de las personas afectadas. Ese plazo venció el 23 de marzo sin respuesta, y la familia tuvo que presentar una reclamación formal".

La resolución llegó el 29 de abril. La Junta reconoció el Grado III+ y el derecho a una prestación vinculada al servicio de ayuda a domicilio. Pero el propio documento aplazaba a "una comunicación posterior", tanto la cuantía, como la fecha desde la que se empezaría a pagar, y ahora, "asi cuatro meses después, esa comunicación no ha llegado".

Para el parlamenterio socialista, "aquí hay una contradicción que no se sostiene", porque "el Grado III+ existe precisamente para dar una respuesta más rápida a quien está peor, y es a estas personas a las que la Junta hace esperar más".

Por ello, Morales registrará una batería de preguntas dirigidas a la consejera Loles López, "para conocer cuántas personas tienen reconocido actualmente el Grado III+ en Andalucía, cuántas de ellas cobran ya la prestación, cuántas siguen esperando y cuál es el tiempo medio entre el reconocimiento del grado y el primer pago".

"No hablamos de un expediente atascado en un cajón. Hablamos de una familia que cuida todos los días mientras espera que la Administración cumpla su propia ley", según ha afirmado Morales, quien ha reclamado a la Junta que "deje de hacer esperar precisamente a quienes menos tiempo tienen".