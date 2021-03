El PSOE-A pide a la Junta que haga seguimiento a los vacunados y despeje las dudas mediante un teléfono o aplicación

GRANADA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario socialista en la Comisión sobre la Discapacidad en el Parlamento de Andalucía, Juan José Martín Arcos, ha exigido este sábado al gobierno regional de PP y Ciudadanos que el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) vigile y haga un seguimiento a los pacientes vacunados y que ponga en marcha un teléfono o una aplicación para que resuelvan las dudas de los ciudadanos.

En una intervención en Granada, Martín Arcos ha expuesto que este teléfono o aplicación se haga, no solo para los que han sido vacunados con AstraZeneca, que solo tienen información por los medios de comunicación, sino para los mayores de 80 años a los que aún no han llamado, los que están pendientes de segundas dosis y aquellos que no saben a dónde acudir ni qué hacer ante posibles reacciones adversas.

"Todas estas incertidumbres tiene que resolverlas el sistema público de salud, solo es cuestión de organización y de voluntad política, no de estadios de fútbol y propaganda", ha dicho.

Martín Arcos ha apremiado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), a "que escuche a los miles de sanitarios y ciudadanos que han salido a la calle a pedir que no desmantele la sanidad pública, que rectifique su hoja de ruta de conseguir que la salud sea un negocio y no un derecho de la ciudadanía". "Desmantelar la sanidad pública tiene un precio, que los andaluces pagarán con su dinero o con su salud ", ha añadido.

El socialista se ha referido a las manifestaciones en cinco provincias de este sábado de las marea blanca, que "lo dicen alto y claro: con la pandemia se ha generado un escenario ideal para las multinacionales privadas: lo público para la pandemia y la privada para operar lo sencillo".

Ha reprochado a la Junta "que derive 150 millones al negocio privado porque han cerrado la sanidad pública". En este sentido, se ha preguntado "por qué están los quirófanos abiertos y consultas presenciales en la sanidad privada, mientras los de la pública permanecen cerrados", por lo que ha reclamado a Moreno refuerzo de personal, sobre todo para atención primaria, apertura de los centros de salud y más pruebas para controlar la pandemia.

"Lo que nos estamos jugando es la salud pública de los andaluces y de los profesionales, y no podemos dejar de recordar que en este año de pandemia se han contagiado más de 12.000 sanitarios", ha afirmado.

El dirigente socialista también ha censurado la situación de Salud Responde, "a los que el gobierno de PP y Ciudadanos ha dado orden de no dar citas en los centros de salud, ni presenciales ni telefónicas, y para ello tienen que dejar las llamadas colgadas con un contestador que no resuelve".

"Les imponen además un límite de tiempo, máximo 100 segundos por llamada, es decir: escuchar al paciente, tomarle los datos y dar respuesta en un minuto y medio. El miedo ante los efectos adversos de las vacunas, ante las nuevas cepas del virus, con los centros de salud cerrados y salud que sigue sin responder. Este gobierno carece de humanidad, de sensibilidad y de empatía con trabajadores y pacientes", ha insistido.

"Desde el PSOE llevamos más de un año pidiendo que refuerce la sanidad pública y la educación pública en mitad de una pandemia", ha señalado el diputado granadino, quien ha subrayado que "si a nosotros no nos quiere oír, si no cumple lo que se aprueba en el Parlamento, escuche a los andaluces en la calle".

Martín Arcos ha recriminado la actitud de Juanma Moreno, que "va en dirección contraria a lo que todos los gobiernos de Europa están haciendo, gastar más en sanidad, educación, en servicios sociales, en dependencia, en ayudas económicas a sectores afectados y en políticas de empleo para combatir la pandemia". Sin embargo, "el presidente andaluz se guarda ese dinero para presumir de superávit en las cuentas públicas", ha apuntado.

554373.1.260.149.20210320135459