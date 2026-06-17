PSOE-A pide que el Parlamento pueda debatir de los "problemas de los andaluces" mientras PP y Vox "se reparten sillones"

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, María Márqez, durante la rueda de prensa de los grupos parlamentarios, tras la sesión constitutiva del Parlamento que se desarrolló el pasado jueves. A 17 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, Esp - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado este miércoles que el PP-A "permita" en la Mesa del Parlamento que, mientras los 'populares' y Vox "están a lo suyo, en el reparto de los sillones" en el marco de su negociación para un posible acuerdo de gobernabilidad en Andalucía, en la Cámara autonómica "se debata sobre los problemas de los andaluces".

Así lo ha reclamado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una rueda de prensa en el Parlamento coincidiendo con la primera reunión de la Mesa de la Cámara de la XIII legislatura tras su conformación en el Pleno celebrado el pasado jueves.

La también portavoz adjunta del Grupo Socialista ha criticado que PP-A y Vox protagonizaron "un teatro" al dejar "en 'stand-by' la negociación de la Mesa hasta que no tengan todos los cargos y todos los sillones repartidos", y ha sostenido que el nuevo Gobierno andaluz "saldrá adelante cuando a Vox le salgan las cuentas, y las cuentas de Vox son los cargos, los sillones que, en estos momentos, se están repartiendo", ha agregado.

María Márquez ha añadido que, "cuanto más secreto parezca que haya, menos incógnita hay sobre lo que va a terminar pasando, porque todo el mundo sabe que el Partido Popular y Vox se van a terminar entendiendo", y ha sostenido que "en estos momentos" esa negociación "se está gestionando desde Madrid", de forma que "Moreno Bonilla va a seguir siendo presidente de la Junta de Andalucía gracias a su amigo Santi", ha augurado la portavoz socialista aludiendo al presidente nacional de Vox, Santiago Abascal.

La representante socialista ha sostenido además que, aunque no se sabe "qué están pactando" PP-A y Vox, está claro que "seguirán recortando los derechos de las mujeres" y "privatizando los servicios públicos, especialmente la sanidad", así como "destrozando la educación" y "la igualdad entre andaluces".

Frente a ello, María Márquez ha subrayado que el PSOE-A va a ejercer su tarea de oposición con "firmeza, seriedad y utilidad", que es lo que, en su opinión, "esperan los andaluces del Grupo Parlamentario Socialista", y por ello "lo primero" que han hecho ha sido "registrar una batería de iniciativas", de solicitudes de comparecencias del Gobierno andaluz en funciones que este pasado martes explicó "con detalle" la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una rueda de prensa.

MONTERO RECIBE EL "RESPETO Y CARIÑO" DE SOCIALISTAS

La líder socialista participó este pasado martes en una reunión de la Ejecutiva provincial del PSOE de Huelva enmarcada en una ronda de encuentros que tiene previsto llevar a cabo por las agrupaciones provinciales del PSOE-A entre esta semana y la que viene, y en la que, según ha explicado María Márquez a preguntas de los periodistas, María Jesús Montero recibió "el respeto, el cariño y el agradecimiento" de los socialistas "por dar la cara por la organización en un momento complicado en Andalucía".

"Y, sobre todo, porque sentimos la suerte y el orgullo de tener a una mujer como María Jesús Montero, con su experiencia, con todas las responsabilidades que ha ocupado a lo largo de su trayectoria política en estos momentos, que atesora tanta sabiduría y tanta experiencia, al frente de nuestra organización en Andalucía", ha agregado María Márquez.

Además, ha apuntado que "en ningún caso se planteó por nadie" en dicha reunión de la Ejecutiva del PSOE onubense "la solicitud de que el Grupo Socialista se abstenga" para posibilitar una investidura del candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En esa línea, María Márquez ha aseverado que desde el PSOE-A han dicho "con toda la claridad" que su partido se presentó a las pasadas elecciones andaluzas del 17 de mayo "siendo la alternativa a Moreno Bonilla", y ahora los socialistas no van a "facilitar" con su voto "que se sigan privatizando los servicios públicos en Andalucía".

"Nuestra secretaria general lo ha expresado con toda la contundencia, y la organización está evidentemente en las palabras y en los términos que ha expresado nuestra secretaria general", ha sentenciado María Márquez.